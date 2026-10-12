भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलनों में जब भी किसी युवा और मुखर चेहरे की बात होती है, तो इन दिनों ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ती, अधिकारियों को चकमा देकर दौड़ती और हिरासत में लिए जाने के बावजूद निडर होकर नारे लगाती हुई 29 वर्षीय नेहा बोरा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. सोशल मीडिया पर उनके दर्जनों वीडियो वायरल हैं, जहां युवा उन्हें 'शेरनी' कहकर पुकारते हैं. आइए जानते हैं फौजी छांव से लेकर वामपंथी राजनीति के गलियारों तक का उनका यह सफर कैसा रहा है.

फौजी अनुशासन और उत्तराखंड की जड़ें

नेहा बोरा का जन्म उत्तराखंड के खटीमा में हुआ था. उनके पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, जिसके कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में उनका तबादला होता रहता था. इसी वजह से नेहा का बचपन और शुरुआती दौर विभिन्न छावनियों और सांस्कृतिक परिवेशों में बीता.

उन्होंने अपनी 10वीं, 11वीं और 12वीं की स्कूली शिक्षा पश्चिम बंगाल से पूरी की. नेहा का मानना है कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनके भीतर वैचारिक और राजनीतिक समझ की नींव पड़ी. इसी दौर में वे कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी विचारकों जैसे चारू मजूमदार, प्रख्यात कवि पाब्लो नेरुदा और लेखिका अरुंधति रॉय की रचनाओं और विचारों के संपर्क में आईं. इन लेखकों और विचारकों के विद्रोही और मानवीय दृष्टिकोण ने उनकी सोच को एक नई दिशा दी.

रंगमंच थिएटर से मिला जीवन का दृष्टिकोण

राजनीति में आने से पहले नेहा की पहचान एक समर्पित रंगकर्मी (थिएटर आर्टिस्ट) की रही है. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली से 'परफॉर्मेंस स्टडीज' में मास्टर डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रतिष्ठित 'स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स' में थिएटर और परफॉर्मेंस स्टडीज में पीएचडी के लिए दाखिला लिया.

दिल्ली के जाने-माने स्ट्रीट थिएटर ग्रुप 'संगवारी' के साथ लंबे समय तक काम करने वाली नेहा का मानना है कि रंगमंच ने उन्हें समाज के विभिन्न तबकों और अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों को गहराई से समझने की दृष्टि दी है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि थिएटर आपको ऐसे किरदारों में ढलना सिखाता है, जिनसे शायद आप असल जिंदगी में सहमत न हों, लेकिन इससे आप यह समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष किस सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से आया है. यह संवेदनशीलता उनके राजनीतिक जीवन में भी साफ झलकती है.

JNU और छात्र राजनीति का उदय

JNU के बौद्धिक माहौल में कदम रखते ही नेहा वामपंथी छात्र राजनीति की ओर आकर्षित हुईं और 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AISA) से जुड़ गईं. अपनी बेबाक कार्यशैली, तीखे भाषणों और नेतृत्व क्षमता के बल पर वह जल्द ही संगठन के शीर्ष पदों पर पहुंचीं और वर्तमान में AISA की राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

हालांकि वह 2018 से ही विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्र आंदोलनों और अधिकारों की लड़ाइयों में सक्रिय थीं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी पहचान जुलाई में हुए NEET पेपर लीक मामले के दौरान मिली. शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ जंतर-मंतर पर उन्होंने ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया.

23 दिन की भूख हड़ताल और जुझारूपन

NEET परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर नेहा बोरा ने अपने साथियों मनीष कुमार और अमीन अमितोज के साथ 23 दिनों तक लंबी भूख हड़ताल की. इस ऐतिहासिक धरने में पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित कई जानी-मानी हस्तियों और सांसदों ने हिस्सा लिया था.

इस दौरान कड़े संघर्ष और लंबे उपवास के कारण नेहा का वजन करीब आठ किलोग्राम तक कम हो गया था, लेकिन उनका मनोबल और हौसला टस से मस नहीं हुआ. अंततः, देश भर के छात्रों और बुद्धिजीवियों के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यह आंदोलन एक मील का पत्थर साबित हुआ. इस विरोध-प्रदर्शन ने नेहा बोरा को देश की युवा पीढ़ी (Gen-Z) के एक मजबूत और उभरते हुए राष्ट्रीय चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया.

इसके बाद, वे अगस्त महीने में झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और जेपीएससी (JPSC) की गड़बड़ियों के खिलाफ हुए छात्र आंदोलनों में भी मुखर रूप से शामिल हुईं. झारखंड विधानसभा के पास प्रदर्शन के दौरान उन पर स्याही फेंकने की घटना भी सामने आई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की डराने वाली हरकतें युवाओं के गुस्से को शांत नहीं कर सकतीं.

चुनाव आयोग के खिलाफ हालिया मोर्चा

हाल ही के दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर AISA अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. "ज्ञानेश, बस हो गया, ब्रो!" जैसे नारों और पोस्टरों के साथ उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए बड़े प्रदर्शनों की अगुवाई की.

दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के साथ हुई लुकाछिपी और बैरिकेड्स लांघने के दौरान उनके तेवर देखने लायक थे. आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन और कनॉट प्लेस से लेकर विजय चौक तक पुलिस को चकमा देते हुए उनके कई वीडियो इंटरनेट पर सनसनी बन चुके हैं.

'द टेलीग्राफ' को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने हंसते हुए कहा था, "मैं कोई पेशेवर धावक नहीं हूं, लेकिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग ने मुझे ऐसा (दौड़ने वाला) बना दिया है." पुलिस हिरासत में ली गई बसों के अंदर से भी उनके वीडियो यह साबित करते हैं कि वह प्रशासनिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं.

फौजी पिता से मिला अनुशासन, स्ट्रीट थिएटर से मिली अभिव्यक्ति की ताकत और JNU की वैचारिक पाठशाला से तराशी गई राजनीतिक धार, इन तीनों का अनूठा संगम नेहा बोरा के व्यक्तित्व को बेहद खास बनाता है. आने वाले समय में उनका यह सफर भारतीय छात्र राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वह Gen-Z के विद्रोही तेवर और जुझारूपन की एक जीवंत मिसाल बन चुकी हैं.