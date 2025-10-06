बिहार चुनावः अगर वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया नाम तो किससे करें संपर्क? CEC ने दी जानकारी

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में दो चरणों में मतदान संपन्न होंगे. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे फेज का मतदान 11 नवंबर को संपन्न होगा.

इस दौरान CEC ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ’24 जून, 2025 से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया. यह पूरी प्रक्रिया 24 जून, 2025 से 25 जुलाई, 2025 तक चली. 1 अगस्त, 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई. 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने का समय रहा, जिसमें चाहे वे मतदाता, राजनीतिक दल हों या उनके बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) हों, उनको आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा समय दिया गया और पात्रता परीक्षण के बाद 30 सितंबर, 2025 को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई.‘

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘अंतिम मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो, तो उसके लिए जिलाधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है और साथ ही साथ अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो नामांकन के 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकता है.’ उन्होंने कहा, ‘नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी, उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता है.

चुनाव आयोग की पूरी टीम ने बिहार का दौरा किया- CEC

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘बिहार की जनता को चुनाव आयोग यह बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न सिर्फ मतदाताओं के लिए सुगम और सरल होंगे, न केवल चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे. ऐसी चुनाव आयोगी की मंशा है.’

