हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025दो चरणों में बिहार चुनाव, 7 राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे

दो चरणों में बिहार चुनाव, 7 राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे

Assembly Election 2025 Date: तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु, विवेक जोशी की टीम ने बिहार का तीन दिवसीय दौरा किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है. निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे. 6 नवंबर को पहले चरण का और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. चुनाव प्रक्रिया 40 दिन चलेगी.

नामांकन की आखिरी तारीख
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चरण के चुनाव का गैजेट नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी होगा और दूसरे चरण का 13 अक्टूबर को. पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी और दूसरे की 30 अक्टूबर. स्क्रूटनी की तारीख 18 और 21 अक्टूबर होगी. नामांकन वापस लेने की तारीख 20 और 23 अक्टूबर तय की गई है. उनके अनुसार, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं. कुमार ने बताया कि 14 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर सकेंगे.

वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक
बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्य के बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में हुए थे.

कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी का नाम छूट गया है, तो नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं. कुमार ने कहा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि पूर्ण पारदर्शी तरीके से होने वाले ये चुनाव सबसे अच्छे चुनाव परिलक्षित हों, ऐसी आयोग की मंशा है. 

उन्होंने कहा कि आयोग सभी राजनीतिक दलों और सभी लोगों से सहयोग की उम्मीद करता है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाए. कुमार ने कहा कि फर्जी खबरों और दुष्प्रचार पर आयोग की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जाएगी.  मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, ‘‘17 नई पहल की जा रही हैं, जो बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगी. इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा.

8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान
चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी घोषणा की है. इन चुनावों के मतदान 11 नवंबर, 2025 को डाले जाएंगे. जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल हैं. इन सीटों पर भी चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को ही आएंगे. 

Published at : 06 Oct 2025 04:38 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget