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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान मासूम को पुलिस ने पकड़ा, राहुल ने रि-शेयर किया वीडियो

स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान मासूम को पुलिस ने पकड़ा, राहुल ने रि-शेयर किया वीडियो

राहुल गांधी ने एक बच्चे को हिरासत में लेने वाले NSUI के एक वीडियो को रिशेयर किया है. यह वीडियो पटना में जारी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान का बताया जा रहा है. वीडियो में बच्चे को पुलिस ले जा रही है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Aug 2026 04:38 PM (IST)
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राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए सवाल पूछा है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर एनएसयूआई के एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें पुलिस इस प्रदर्शन के बीच बच्चे को गिरफ्तार करके ले जा रही है.

राहुल ने अपने बयान में पूछा है कि बिहार के छात्रों का सवाल बहुत सीधा है. भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों हुई है? पेपर लीक के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं? और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कबतक चलता रहेगा? 

BPSC का विवाद आज का नहीं है, छात्रों को हिरासत में ले रही पुलिस: राहुल गांधी

राहुल ने अपने पोस्ट में बीपीएसएसी एग्जाम के मुद्दे को उठाते हुए कहा, 'BPSC की परीक्षाओं का विवाद आज का नहीं है. छात्र लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, देरी और पारदर्शिता को लेकर सड़कों पर हैं. पर सरकार जवाब देने के बजाय कर क्या रही है? लाठी और वॉटर कैनन चला रही है. छात्रों को हिरासत में ले रही है. सीवान में तो प्रदर्शनकारियों पर AK 47 द्वारा गोलीबारी तक सामने आई.'

'यह सिर्फ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल नहीं, बीजेपी की मानसिकता पर है'
 
उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का सवाल नहीं. यह उस BJP सरकार की मानसिकता का सवाल है, जिसके पास जवाब नहीं हैं  - इसलिए वह पुलिस को जवाबदेही से बचने का हथियार बना रही है. BJP सरकार यह समझ ले - लाठी से सवाल नहीं रुकते. डराकर किसी का भविष्य नहीं छीना जा सकता. बिहार के छात्र सवाल पूछते रहेंगे। और अब सिर्फ जवाब नहीं - जवाबदेही चाहिए.'

वीडियो में छोटे बच्चे को ले जाती नजर आई पुलिस
बच्चे को हिरासत में लेने वाला वीडियो NSUI ने शेयर किया है. इसके पोस्ट में लिखा है कि  इन चोरों के खिलाफ इस देश के पांच साल के नन्हें बच्चे भी खड़े हो गए.  

NSUI ने कहा, 'असल चोरों की पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है.  लेकिन असली पेपर चोर आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. शर्मनाक!'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 26 Aug 2026 04:38 PM (IST)
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