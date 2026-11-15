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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स हब बनाने की तैयारी में भारत, मनसुख मंडाविया ने तैयार किया रोडमैप

ग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स हब बनाने की तैयारी में भारत, मनसुख मंडाविया ने तैयार किया रोडमैप

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेल-सामान उद्योग के युवा उद्यमियों के साथ चर्चा की. उन्होंने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को घरेलू उद्योग के लिए अहम बताया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 01:59 PM (IST)
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केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भारत के खेल-सामान उद्योग के युवा संस्थापकों और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चर्चा की. युवा राउंडटेबल के दौरान उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी, ग्लोबल डिमांड, PLI और CGTMSE जैसी सरकारी योजनाओं और विश्व-स्तरीय खेल उपकरण बनाने के लिए भारत को क्या करने की जरूरत है, इन विषयों पर बात की. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के खेल-सामान निर्माताओं के साथ मजबूती से खड़ी है.

 डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम  हमारे युवा और उभरते खेल-सामान निर्माता उद्यमियों के लिए एक वरदान साबित होगी. इससे इनोवेशन, अंत्रप्रेन्योर  और घरेलू विनिर्माण को नई गति मिलेगी. यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो 'नए भारत' में खेल-सामान विनिर्माण के विकास को तेज करेगी, हमारे घरेलू उद्योग को मजबूत बनाएगी, उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करेगी और भारत को खेल-सामान विनिर्माण के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त करेगी.

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इनोवेशन और कारोबार के नए अवसर

मंत्री के मुताबिक, इस योजना से खेल-सामान बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे नए विचारों, कारोबार और देश में ही खेल उपकरण बनाने के काम को गति मिलेगी. चर्चा में PLI और CGTMSE जैसी सरकारी योजनाओं की भूमिका पर भी बात हुई. मंडाविया ने कहा कि इस पहल से घरेलू उद्योग मजबूत होगा और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही, भारत को खेल-सामान बनाने के एक बड़े वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी.

खेलो इंडिया स्कीम क्या है?

खेलो इंडिया स्कीम पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने और युवा खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण देना और जमीनी स्तर पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है. 2017 में शुरू की गई इस योजना का क्रियान्वयन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है. इसका मुख्य जोर भारत में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने पर है.

यह योजना बच्चों और युवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में, खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी. यह प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुविधाओं, कोचिंग, प्रतियोगिताओं, खेल उपकरणों और अन्य प्रकार के सहयोग के माध्यम से अवसर प्रदान करती है. इसका उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय समुदायों में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Nov 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Mansukh Mandaviya Khelo India
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