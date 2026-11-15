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'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापर्व छठ की शुभकामनाएं देश के नाम प्रेषित की हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि महापर्व छठ की संध्या के अर्घ्य की शुभकामनाएं. जय छठी मइया!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'सभी देशवासियों को महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य की अनेकानेक शुभकामनाएं. प्रकृति-पूजन को समर्पित यह पावन अवसर हर किसी के लिए नई चेतना और स्फूर्ति लेकर आए, साथ ही समाज में सद्भाव एवं समरसता को और अधिक प्रगाढ़ करे. सूर्यदेव की कृपा से सभी का जीवन आलोकित हो। जय छठी मइया!'
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