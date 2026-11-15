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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं

'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापर्व छठ की शुभकामनाएं देश के नाम प्रेषित की हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि महापर्व छठ की संध्या के अर्घ्य की शुभकामनाएं. जय छठी मइया!

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Nov 2026 03:39 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'सभी देशवासियों को महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य की अनेकानेक शुभकामनाएं. प्रकृति-पूजन को समर्पित यह पावन अवसर हर किसी के लिए नई चेतना और स्फूर्ति लेकर आए, साथ ही समाज में सद्भाव एवं समरसता को और अधिक प्रगाढ़ करे. सूर्यदेव की कृपा से सभी का जीवन आलोकित हो। जय छठी मइया!'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 15 Nov 2026 03:39 PM (IST)
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