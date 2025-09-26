बिहार में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की सीमांचल न्याय यात्रा जारी है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को भेभड़ा चौक, जोकीहाट में जनसभा की. इस दौरान ओवैसी अपने अंदाज में जमकर गरजे. उन्होंने कहा कि आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की लीडरशिप पैदा की. इसलिए पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को तकलीफ होने लगी. उन्होंने आगे कहा कि ये कौन लोग हैं, जिन्होंने 60 सालों से आपके जज्बात को दबाकर रखा था.

'मजलिस के 4 विधायकों को खरीदा गया'

ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबके लीडर बन गए, लेकिन तुम्हारे लीडर कहां है, मुस्लिमों का नेता कोई बने तो सबको तकलीफ होती है. उन्होंने आगे कहा कि आखिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने वोट के जरिए अपने नेताओं को कामयाब कर दिया, इसलिए मजलिस के 4 विधायकों को खरीदा गया.

'तुम्हारा वोट ही तुम्हारे मुकद्दर के फैसले करेगा'

एआईएमआईएम सांसद ने कहा कि अब हमारे पास दोबारा मौका आया है, इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि जब मतदान होगा तो जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके जज्बात का मजाक उड़ाया, जिसने नौजवानों के भविष्य को अंधेरे में डालने का काम किया है. इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप पतंग छाप पर बटन दबाकर सीमांचल के लिए एक नई राह बनाइए. उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारा वोट ही तुम्हारे मुकद्दर के फैसले करेगा.

'ये लोग मोदी के सामने नाचने को भी तैयार हो जाएंगे'

एआईएमआईएम से जीतकर विधायक बनने के बाद पाला बदलने वाले नेताओं पर ओवैसी ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद ये लोग आएंगे और आपको बहकाने का काम करेंगे. ओवैसी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि तुम मेरी तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम गूंगे हो. तुम्हें गरीबों की तकलीफ नहीं दिखती, तुम अंधे हो. कल को ये लोग मोदी के सामने नाचने को भी तैयार हो जाएंगे. खुद को नीलाम करने में भी पीछे नहीं रहेंगे.

ये भी पढ़ें

Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में टेंपरेचर का टॉर्चर, यूपी-बिहार में बारिश होगी या नहीं? जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट