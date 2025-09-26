उत्तर भारत में अब मानसून कमजोर पड़ रहा है और तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार बढ़ रहा है, वहीं यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. आज शुक्रवार (26 सितंबर) को राज्य में कई जगह हल्की बारिश होने की संभावना है. बिहार में भी आज मध्यम बारिश का अनुमान है.

पूरे दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सितंबर के महीने में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस चल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में 27 सितंबर से कुछ राहत मिलने के आसार हैं.

आज यूपी के कई हिस्सों में बारिश की संभावना

यूपी में भी पारा बढ़ रहा है, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी और बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है.

IMD के मुताबिक आज लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशांबी, बांदा, ललितपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी और महोबा में आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी. कहीं-कहीं मध्यम से हल्की बारिश का अनुमान है.

आगरा,अलीगढ़, मथुरा, गोरखपुर, रामपुर, बरेली, सीतापुर, श्रावस्ती, मेरठ, झांसी, इटावा, मैनपुरी, एटा, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, कन्नौज, बदायूं, संभल, जालौन और औरया में शुक्रवार को आसमान साफ होगा. इस दौरान लोग उमस भरी गर्मी से पूरे दिन बेहाल होंगे.

बिहार में भी बरस सकते हैं बादल

बिहार की बात करें तो आज पटना, गयाजी समेत दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तरी बिहार में मौसम सामान्य रहेगा. बिहार मौसम सेवा केंद्र की मानें तो 26 से 28 सितंबर के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में तेज गति (50 किमी/घंटा तक) की हवा चलने की संभावना है. सीवान, बक्सर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, और मुंगेर में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है.

हिमाचल में भी खिल रही धूप

पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब बारिश से राहत मिलने लगी है. लगातार धूप खिलने के बाद अब राज्य में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं दिखा. 24 सितंबर से दक्षिण-पश्चिम मानसून कई इलाकों से पीछे हट चुका है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 30 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके बाद 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है.

