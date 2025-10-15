हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की चार उम्मीदवारों की लिस्ट, पत्नी स्नेहलता को सासाराम से टिकट

Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की चार उम्मीदवारों की लिस्ट, पत्नी स्नेहलता को सासाराम से टिकट

Bihar Election: चिराग पासवान की पार्टी ने महुआ सीट से संजय सिंह को उम्मीदवार बना दिया है. लोजपा (रामविलास) की पहली सूची में महुआ सीट से प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 11:57 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को 4 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की. इस बीच महुआ सीट को लेकर एनडीए में अंदरूनी खींचतान की भी तस्वीर साफ हो गई है.

महुआ सीट को लेकर विवाद, BJP ने बदले में दी पारू सीट
एनडीए में महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के बीच मतभेद की खबरें थीं. कुशवाहा इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने आखिरकार यह सीट चिराग पासवान को दे दी. बदले में कुशवाहा को पारू सीट दी गई, जो पहले बीजेपी के पास थी. यहां से विधायक अशोक सिंह हुआ करते थे.

वहीं, चिराग पासवान की पार्टी ने महुआ सीट से संजय सिंह को उम्मीदवार बना दिया है. लोजपा (रामविलास) की पहली सूची में महुआ सीट से प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया था, जिससे अंदरूनी तनाव की खबरें और बढ़ गई थीं.

सासाराम से चुनाव लड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी
राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया है. जबकि दिनारा से आलोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को मैदान में उतारा गया है. वहीं सासाराम से स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया गया है. स्नेहलता  RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं. बाजपट्टी और पारु सीट को फिलहाल खाली रखा गया है.

अमित शाह ने बुलाया था दिल्ली
हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि 'नथिंग इज वेल इन एनडीए.' इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया था.रालोमा प्रमुख ने बुधवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर साढ़े बारह बजे एक आपात बैठक बुलाने की घोषणा की थी, जिसमें राजग के भीतर पार्टी की भविष्य की भूमिका पर चर्चा की जानी थी. बैठक को अचानक स्थगित कर दिया गया था. ऐसी चर्चाएं हैं कि अमित शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने अपना मन बदल दिया.

तेज प्रताप यादव भी मैदान में, नई पार्टी से लड़ेंगे चुनाव
महुआ सीट को लेकर मुकाबला और दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के बैनर तले 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह यादव ने बताया कि तेज प्रताप वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे.

जेजेडी की सूची में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर यादव, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं. इससे महुआ सीट पर एक त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते दिख रहे हैं.

Published at : 15 Oct 2025 11:15 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Upendra Kushwaha LJP BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
साउथ सिनेमा
साउथ फिल्म में विलेन बनने के लिए तैयार राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' के लिए करेंगे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन
साउथ फिल्म के लिए तैयार राघव जुयाल, विलेन बनने के लिए करेंगे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
जनरल नॉलेज
Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत! जानें किस तरह से होगी देश को कमाई
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत! जानें किस तरह से होगी देश को कमाई
हेल्थ
Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget