बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को 4 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की. इस बीच महुआ सीट को लेकर एनडीए में अंदरूनी खींचतान की भी तस्वीर साफ हो गई है.

महुआ सीट को लेकर विवाद, BJP ने बदले में दी पारू सीट

एनडीए में महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के बीच मतभेद की खबरें थीं. कुशवाहा इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने आखिरकार यह सीट चिराग पासवान को दे दी. बदले में कुशवाहा को पारू सीट दी गई, जो पहले बीजेपी के पास थी. यहां से विधायक अशोक सिंह हुआ करते थे.

वहीं, चिराग पासवान की पार्टी ने महुआ सीट से संजय सिंह को उम्मीदवार बना दिया है. लोजपा (रामविलास) की पहली सूची में महुआ सीट से प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया था, जिससे अंदरूनी तनाव की खबरें और बढ़ गई थीं.



सासाराम से चुनाव लड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी

राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया है. जबकि दिनारा से आलोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को मैदान में उतारा गया है. वहीं सासाराम से स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया गया है. स्नेहलता RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं. बाजपट्टी और पारु सीट को फिलहाल खाली रखा गया है.

अमित शाह ने बुलाया था दिल्ली

हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि 'नथिंग इज वेल इन एनडीए.' इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया था.रालोमा प्रमुख ने बुधवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर साढ़े बारह बजे एक आपात बैठक बुलाने की घोषणा की थी, जिसमें राजग के भीतर पार्टी की भविष्य की भूमिका पर चर्चा की जानी थी. बैठक को अचानक स्थगित कर दिया गया था. ऐसी चर्चाएं हैं कि अमित शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने अपना मन बदल दिया.

तेज प्रताप यादव भी मैदान में, नई पार्टी से लड़ेंगे चुनाव

महुआ सीट को लेकर मुकाबला और दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के बैनर तले 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह यादव ने बताया कि तेज प्रताप वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे.

जेजेडी की सूची में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर यादव, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं. इससे महुआ सीट पर एक त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बनते दिख रहे हैं.