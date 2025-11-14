क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार के CM? 9 बजे तक के रूझानों के आंकड़ों ने बढ़ाई धड़कन, BJP आगे

बिहार में आज (14 नवंबर) को विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने वाले हैं. सुबह 9 बजे तक के जारी रुझानों ने राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता और हलचल बढ़ा दी है. सुबह 9 बजे तक के रुझानों के मुताबिक, एनडीए 125 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 70 सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.

विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी, जो एनडीए का हिस्सा है, वह 91 में से 67 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इससे संकेत मिल रहा है कि एनडीए के भीतर बीजेपी और जेडीयू दोनों की स्थिति मजबूत है, लेकिन सीटों का वितरण और गठबंधन की स्थिति फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही तय की जाएगी.

शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त

शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है. आज तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन बैठने वाला है. एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मुकाबला सबसे अधिक ध्यान खींच रहा है.

243 सीटों पर हुए थे चुनाव

243 सीटों के लिए हुए दो चरणों में पड़े वोटों की गिनती 46 मतगणना केंद्रों पर चल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीत का भरोसा व्यक्त करते हुए पूरे जोश के साथ अपनी पार्टी की ताकत दिखाने की कोशिश की है, वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है.

चुनावी नतीजों से पहले तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा

महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हम लोगों की जीत होने वाली है हम जीत रहे हैं. बदलाव होगा. हम सरकार बना रहे हैं."

