Bypolls Result 2025 Live: 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज, कुछ देर में शुरू होगी वोटों की गिनती
Bypolls Result 2025 Live: राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरनतारन, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा, ओडिशा की नुआपाड़ा और जम्मू-कश्मीर की बडगाम व नगरोटा सीट पर हुए थे उपचुनाव.
बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ देश के छह राज्यों और जम्मू-कश्मीर की आठ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना आज की जाएगी. इन सीटों में राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरनतारन, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा, ओडिशा की नुआपाड़ा और जम्मू-कश्मीर की बडगाम व नगरोटा सीटें शामिल हैं.
बडगाम में 17 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला
जम्मू-कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर इस बार 17 प्रत्याशी मैदान में हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सैयद महमूद अल-मोसावी को टिकट दिया है, जबकि पीडीपी ने आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी और भाजपा ने आगा सैयद मोहसिन मोसवी को उम्मीदवार बनाया है. आम आदमी पार्टी ने इस सीट से दीबा खान को चुनाव मैदान में उतारा है.
नगरोटा सीट पर 10 प्रत्याशियों की दावेदारी
नगरोटा विधानसभा सीट से कुल 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम को मैदान में उतारा है, भाजपा की ओर से देवयानी राणा चुनाव लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी ने जोगिंदर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है.
पंजाब की तरनतारन सीट पर रोचक मुकाबला
पंजाब की बहुचर्चित तरनतारन विधानसभा सीट पर मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ. यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी. इस उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को टिकट दिया है, जबकि भाजपा से हरजीत सिंह संधू, अकाली दल से सुखविंदर कौर और कांग्रेस से कर्णबीर सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं.
राजस्थान की अंता सीट पर 15 उम्मीदवार
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर कुल 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. यह सीट भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई थी. कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन ‘भाया’ को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है.
झारखंड की घाटशिला सीट पर झामुमो और भाजपा में सीधा मुकाबला
झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया है. यहां मुख्य मुकाबला झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच माना जा रहा है. यह उपचुनाव झामुमो विधायक रामदास सोरेन के निधन के कारण कराया गया है.
मिजोरम की डंपा सीट पर 5 उम्मीदवारों का संघर्ष
मिजोरम की डंपा विधानसभा सीट पर पांच उम्मीदवार मैदान में हैं. मुख्य विपक्षी दल एमएनएफ ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर. लालथांगलियाना को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने जॉन रोटलुआंगलियाना को उतारा है और भाजपा ने लालमिंगथांगा को उम्मीदवार बनाया है. यह सीट एमएनएफ विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के निधन के बाद खाली हुई थी.
ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर 14 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला
ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस सीट पर बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया, भाजपा के जय ढोलकिया, कांग्रेस के घासीराम माझी और समाजवादी पार्टी के रमाकांत हाटी मुख्य उम्मीदवार हैं. यह उपचुनाव बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन की वजह से कराया गया है.
तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर 58 उम्मीदवार
तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां कुल 58 प्रत्याशी मैदान में हैं. भाजपा ने दीपक रेड्डी को टिकट दिया है, कांग्रेस ने नवीन यादव को उम्मीदवार बनाया है और बीआरएस ने मगंती सुनीता को चुनाव मैदान में उतारा है.
Bypolls Result 2025 Live: नगरोटा और बडगाम के नतीजे थोड़ी देर में
नगरोटा और बडगाम विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इन दोनों सीटों पर हुई वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जबकि शुरुआती रुझान 9 बजे से आने की संभावना है. उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक अंतिम परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे.
Bypolls Result 2025 Live: थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती
देश के सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों की मतगणना अब कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है. जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा के मतदाताओं ने वर्ष की शुरुआत में खाली हुई इन आठ सीटों के लिए नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है.
