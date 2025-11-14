(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar And Bypolls Election Results: बिहार विधानसभा की 243 और उपचुनाव की 8 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली? पढ़िए पूरा रिजल्ट
Bihar Election Assembly Bypolls Winner List: बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं. बिहार के चुनाव में NDA बढ़त बनाए हुए है. वहीं उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है.
Bihar Election Result Assembly Bypolls Winner List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज शुक्रवार, 14 नवंबर को सामने आ रहे हैं. इस बार के बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ रही है. बीजेपी 83 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) 78 सीटों पर आगे है. तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को अब तक केवल 32 सीटों पर ही बढ़त हासिल हुई है. वहीं कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिलती दिख रही हैं.
