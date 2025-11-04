कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार (04 नवंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन पर छठ पूजा को लेकर 'नाटक' रचने का आरोप लगाया. NDA सरकार पर हमला बोलते हुए, गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाया कि वे बिहार के युवाओं को मजदूर बना रहे हैं और उनके लिए सभी रोजगार के अवसरों को खत्म कर रहे हैं.

दरभंगा की चुनावी रैली को सम्बोधित करते हिए गांधी ने कहा, 'BJP ने छठ पूजा को लेकर यह पूरा तमाशा किया, पूरे देश को बताया कि वह यमुना में पवित्र डुबकी लगाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे, स्वच्छ पानी लाने के लिए एक पाइप लगाया गया था, साफ पानी की व्यवस्था खास तौर पर नरेंद्र मोदी के स्नान के लिए की गई थी. पीएम को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना की गंध में वह नहीं जाएंगे, लेकिन जब स्वच्छ पानी के पाइप की बात मीडिया में आई तो नरेंद्र मोदी ने यमुना में नहाने से इनकार कर दिया.'

नरेंद्र मोदी छठ पूजा के समय यमुना में स्नान करने वाले थे। उनके नहाने के लिए साफ पानी का पाइप लगाया गया, स्पेशल तालाब बनाया गया।



प्लान था कि मोदी यमुना में नहाते और फिर बिहार के लिए ड्रामा करते।



लेकिन जब मीडिया में साफ पानी का पाइप दिख गया, तो नरेंद्र मोदी ने यमुना में नहाने से… pic.twitter.com/s8zAWAE7uN — Congress (@INCIndia) November 4, 2025

PM मोदी ने छठी मईया के अपमान का लगाया था आरोप



प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवादा में एक रैली को सम्बोधित करते हुए 'इंडिया' गठबंधन पर छठी मईया के अपमान का आरोप लगाया था. रैली को सम्बोधित करते हुए पीएम ने कहा, RJD और कांग्रेस वाले छठी मईया की पूजा को 'नौटंकी' कहते हैं. इन लोगों को सूर्य देव की शक्ति के बार कुछ नहीं पता है.'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'नरेंद्र मोदी-अमित शाह जानते हैं कि वो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए ये 'वोट चोरी' करेंगे. BJP ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार में चुनाव चोरी करना चाहते हैं. मगर बिहार की जनता होशियार है और वो ऐसा नहीं होने देगी. बिहार जानता है कि 'वोट चोरी' संविधान पर हमला है. जनता समझती है कि अगर 'वोट चोरी' हुआ तो सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे.

राहुल गांधी ने लगाए युवाओं को भटकाने के आरोप

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने बिहार की जनता से कहा, 'PM मोदी चाहते हैं कि आप रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करने के आदी हो जाएं, यह 21वीं सदी का नया नशा है. इससे युवा भटके रहेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर सरकार से सवाल नहीं करेंगे.'

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं. जो युवा सेना में जाना चाहते थे, मोदी सरकार उनके लिए अग्निवीर ले आई. अग्निवीरों को न शहीद का दर्जा मिलेगा और न पेंशन मिलेगी. वहीं, जो युवा पब्लिक सेक्टर कंपनियों में जाना चाहते थे, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया.

ये भी पढ़ें:- SIR को लेकर INDIA ब्लॉक के तेवर सख्त, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी