हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR को लेकर INDIA ब्लॉक के तेवर सख्त, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

SIR को लेकर INDIA ब्लॉक के तेवर सख्त, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव के बाद संसद से सड़क तक इंडिया ब्लॉक एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करता दिखेगा.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 04 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

देश के 12 राज्यों में मंगलवार (4 नवंबर, 2025) से शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विपक्षी दलों का I.N.D.I.A गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. गठबंधन के तेवर SIR को लेकर सख्त हैं. सूत्रों के अनुसार शुरुआती आपसी चर्चा में तय हुआ है कि गंठबंधन के सभी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं. साथ ही राज्य में अपने स्तर पर विरोध जताएं.

यह इंडिया ब्लॉक की तरफ से तय किया गया पहला पड़ाव है. सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव के चलते फिलहाल औपचारिक बैठक संभव नहीं, लेकिन चुनाव के बाद संसद से सड़क तक इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर विरोध करता दिखेगा. बिहार चुनाव के बाद इस मुद्दे पर ब्लॉक की औपचारिक बैठक होगी.

सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के मुखिया उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर इस मुद्दे पर संगठित होकर संघर्ष करने की सहमति दी है.

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी है. पार्टी ने याचिका में इस कवायद को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया है.

द्रमुक के संगठन सचिव आर एस भारती की ओर से दायर याचिका में राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 27 अक्टूबर की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में इसे अनुच्छेद 14, 19 और 21 (समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार) और संविधान के अन्य प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों का उल्लंघन बताया गया है. याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई की संभावना है.

याचिका में कहा गया कि एसआईआर के तहत लाखों पात्र मतदाताओं को 'मनमाने ढंग से हटाया' जा सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया अनुचित दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को लागू करती है और इसमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव है.

याचिका में कहा गया कि जल्दबाजी में समयसीमा तय करने और अस्पष्ट प्रक्रियाओं के कारण गलत तरीके से नाम हटाए जाने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बाधित हो सकते हैं, जो भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे का एक मुख्य तत्व है.

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Legal News INDIA Block SUPREME COURT CJI BR Gavai SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
बॉलीवुड
कनाडा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो, पैसे रिफंड करो'
कनाडा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो'
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
यूटिलिटी
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget