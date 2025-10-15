'संजय झा ने विभीषण वाला काम किया', भड़के पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कही ये बात

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य के पूर्णिया जिले से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. पप्पू यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि वह खुद कहें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में कुछ भी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हैं.

पप्पू यादव ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा, ‘बिहार की जनता के सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) कितनी लालची है. जनता भाजपा की साजिश को समझ गई है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं.’

पप्पू यादव ने पहले भी किया JDU नेताओं पर हमला

सांसद पप्पू यादव ने यह बयान बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है. इससे पहले भी उन्होंने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता संजय झा को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने जेडीयू नेता संजय झा को विभीषण कहकर संबोधित किया था.

पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने विभीषण वाला काम किया है. उनका तो प्लान ही थी जेडीयू को फिनिश कर दो. एक ही प्लान था कि निशांत कुमार को इंट्री नहीं होने दो, वो तो नीतीश कुमार एक राजनीयिक आदमी है, कदम एक बार ही बढ़ाते हैं, फैसला भी एक ही बार लेते हैं. मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार झुकने वाले हैं.

नीतीश कुमार को लेकर बोले पप्पू यादव

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में हमेशा इज्जत रही है. कांग्रेस पार्टी ने कभी उनकी आलोचना नहीं की. हां.. कांग्रेस ने सरकार को लेकर आचोलनात्मक टिप्पणी जरूर की है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनकी आलोचना कभी नहीं हुई है.

