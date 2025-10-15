कभी लालू यादव का गढ़ था गोपालगंज, लेकिन इस सीट पर BJP लगा चुकी है चौका; अब किसे मिला टिकट?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में कई पुराने चेहरों के टिकट कटे हैं, तो कई नए उम्मीदवारों को मौका मिला है. सबसे ज्यादा चर्चा गोपालगंज सीट की हो रही है, जो कभी लालू यादव का मजबूत गढ़ मानी जाती थी. यहां पर बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती आई है और अब इस बार पार्टी ने फिर से बड़ा दांव चला है.



कुसुम देवी का टिकट कटा, सुभाष सिंह को मौका

गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने कुसुम देवी का टिकट काटकर जिला परिषद सदस्य सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया है. 2020 के चुनाव में कुसुम देवी के पति सुभाष सिंह ने यहीं से जीत दर्ज की थी. उनके निधन के बाद उपचुनाव में कुसुम देवी ने सीट संभाली थी. इस बार पार्टी ने जिला परिषद सदस्य सुभाष सिंह को गोपालगंज से मैदान में उतारा है.

मैथिली ठाकुर को अलीपुर से टिकट

लोकप्रिय लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अलीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है. उनके नाम की चर्चा पहले से ही हो रही थी और अब बीजेपी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है. बाढ़ सीट से इस बार ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट काट दिया गया है. उनकी जगह डॉ. सियाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.

बक्सर से पूर्व IPS आनंद मिश्रा मैदान में

बक्सर सीट पर बीजेपी ने पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है. वे हाल ही में जनसुराज पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे. बनियापुर सीट से केदारनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. वे राजद में रह चुके हैं और बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं. छपरा सीट पर इस बार सीएन गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है. यह बदलाव पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया माना जा रहा है. सोनपुर सीट पर विनय कुमार सिंह को दोबारा टिकट दिया गया है. वे यहां से पहले भी विधायक रह चुके हैं. खास बात यह है कि विनय सिंह बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के समधी हैं.

मुजफ्फरपुर में नए चेहरे रंजन कुमार पर बीजेपी ने जताया भरोसा

मुजफ्फरपुर सीट पर बीजेपी ने इस बार रंजन कुमार को प्रत्याशी बनाया है. पिछली बार के उम्मीदवार सुरेश शर्मा चुनाव हार गए थे, इसलिए पार्टी ने नया चेहरा उतारा है. वहीं, अगिआंव से महेश पासवान को टिकट मिला है. 2020 में यहां से शिवेश कुमार प्रत्याशी थे. शाहपुर सीट पर राकेश ओझा को उतारा गया है. पिछली बार मुन्नी देवी उम्मीदवार थीं.