'हर घर एक नौकरी देने का वादा छलावा...', बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने RJD पर साधा निशाना

'हर घर एक नौकरी देने का वादा छलावा...', बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने RJD पर साधा निशाना

Bihar Election: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर घर नौकरी का वादा एक छलावा है. दो करोड़ 80 लाख लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है. जनता से झूठ बोलकर सत्ता नहीं पाई जा सकती है.

By : सुभाष शर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 29 Oct 2025 11:55 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने निकले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को दरभंगा जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. यह जनसभा बहेरी प्रखंड के निमेठी गांव स्थित रामशरण लक्ष्मीनारायण महाविद्यालय के प्रांगण में हुई, जहां राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद के समर्थन में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला.

‘हर घर नौकरी का वादा झूठ और छलावा’
रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव का 'हर घर एक नौकरी' देने का वादा सिर्फ एक छलावा है. उन्होंने कहा, 'दो करोड़ 80 लाख लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है. जनता से झूठ बोलकर सत्ता नहीं पाई जा सकती. हमारी सरकार हर घर को काम और रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है.' राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा जनता से वादे नहीं, काम करने की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष सिर्फ झूठे सपने दिखा रहा है.

आतंकवाद और पाकिस्तान पर भी दिखा सख्त रुख
अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पाकिस्तान का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, 'पुलवामा हमले के बाद हमारी सेना ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया. हमने आतंकियों को गिनती से ज्यादा मारा, लेकिन एक भी निर्दोष पाकिस्तानी नागरिक की जान नहीं ली. यही हमारी इंसाफ और इंसानियत की नीति है.' उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा की राजनीति जात-पात नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत पर आधारित है.

‘बिहार के विकास का श्रेय डबल इंजन की सरकार को’
रक्षा मंत्री ने बिहार में हो रहे विकास का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है. सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है.' 

Published at : 29 Oct 2025 11:55 PM (IST)
Darbhanga TEJASHWI YADAV LALU YADAV BIHAR BIHAR ELECTION RAJNATH SINGH
