हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'50% आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे', बिहार में राहुल गांधी ने भरी हुंकार; कहा- जिनकी जितनी हिस्सेदारी...

'50% आरक्षण की दीवार तोड़ देंगे', बिहार में राहुल गांधी ने भरी हुंकार; कहा- जिनकी जितनी हिस्सेदारी...

Rahul Gandhi Slams Modi Government: राहुल गांधी ने BJP पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि नीतीश सरकार सत्ता में होने के बावजूद अतिपिछड़ा वर्ग और दलितों के लिए काम नहीं कर पाई है.

By : निधि श्री | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की अहम बैठक हुई. बुधवार (24 सितंबर, 2025) को पटना में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और पार्टी के सीनियर नेता शामिल रहे. बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली. इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. 

राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में नागरिकों के अधिकारों और संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 15 दिन तक अलग-अलग जिलों में यात्रा के दौरान युवाओं को जागरूक किया गया और बिहार के युवाओं ने इसमें पूरी भागीदारी दिखाई. राहुल ने कहा कि लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने जातीय जनगणना और 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ने की बात कही है.

दलित और अतिपिछड़े वर्ग के लिए विशेष योजनाएं
राहुल गांधी ने कहा कि दलितों और अतिपिछड़ा वर्ग को सही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. उन्होंने एनएफएस को कानूनी मान्यता देने, जमीनहीनों को 3 डेसीमल जमीन देने और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में EBC, SC, ST, OBC को 50% आरक्षण देने की बात कही. राहुल ने इसे जनता की आवाज करार दिया और कहा कि ये उनका विजन नहीं बल्कि अतिपिछड़ों का विजन है.

बीजेपी पर निशाना, नीतीश सरकार पर सवाल
राहुल ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि नीतीश सरकार बीस सालों से सत्ता में होने के बावजूद अतिपिछड़ा वर्ग और दलितों के लिए ये काम नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि भाजपा और राज्य सरकार केवल वोट के लिए जनता का इस्तेमाल कर रही हैं. राहुल ने हाइड्रोजन बॉम्ब का उदाहरण देते हुए कहा कि जब समय आएगा, तो सही बदलाव होगा.

तेजस्वी यादव का आरोप: संविधान और आरक्षण के खिलाफ सरकार
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान बचाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने की है. उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के अधूरे सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई. तेजस्वी ने आरक्षण बढ़ाने और दलित-पिछड़े समाज के लोगों को निर्णय और नीति निर्माण में शामिल करने का दावा किया. उन्होंने नीतीश सरकार और उनके समर्थकों पर आरक्षण और सत्ता में धांधली करने का आरोप लगाया.

सत्ता और भ्रष्टाचार पर सीधा हमला
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सत्ता भाजपा और शाह-मोदी के हाथों में हाईजैक हो चुकी है और नीतीश कुमार केवल उनके चेहरे के तौर पर उपयोग हो रहे हैं. उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और सत्ता के रैकेट का भी आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी. तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान सरकार में विज़न की कमी है और उनकी नीति केवल जनता की भलाई के लिए होगी.

Published at : 24 Sep 2025 07:54 PM (IST)
Tags :
Tejaswi Yadav Congress Rahul Gandhi BJP BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
भोजपुरी सिनेमा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा
'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ', भोजपुरी स्टार निरहुआ का खुलासा
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
यूटिलिटी
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा
हेल्थ
Symptoms of Burning Mouth Syndrome: मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
मुंह की जलन क्यों नहीं होती खत्म? कैसे पहचानें बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लक्षण
नौकरी
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
अमेरिका का H-1B वीजा या चीन का K वीजा, विदेश में नौकरी पाने के लिए दोनों में बेहतर कौन?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget