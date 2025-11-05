बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को वोटिंग होनी है. इससे एक दिन पहले बुधवार (05 नवंबर, 2025) को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार की जनता को संदेश दिया. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट में Gen-Z का जिक्र करते हुए लिखा, 'बिहार के मेरे युवा साथियों, मेरे Gen-Z भाइयों और बहनों, कल का दिन सिर्फ मतदान का दिन नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है.'

हरियाणा में 'वोट चोरी' का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'आपने देखा, हरियाणा में किस तरह भयंकर वोट चोरी का खेल खेला गया. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह इन लोगों ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की. अब इनकी नजर बिहार पर है, आपके वोट पर, आपके भविष्य पर है.'

राहुल गांधी का बिहार की जनता से आग्रह

बिहार की जनता से निवेदन करते हुए गांधी ने आगे कहा, 'आपमें से कई पहली बार वोट डालने जा रहे हैं. यह सिर्फ आपका अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. कल बड़ी संख्या में अपने मतदान केंद्र पहुंचिए और महागठबंधन के अपने प्रत्याशी को वोट दीजिए. हमारी सरकार अति पिछड़ों से लेकर गरीब लोगों तक सभी सुविधाएं पहुंचाएगी और हर बिहारी को आगे बढ़ाएगी.'

उन्होंने कहा, 'बूथ पर हो रही हर साजिश, हर हेरफेर पर सतर्क रहिए. लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, जागरूक जनता होती है. बिहार का भविष्य अब आपके हाथ में है, 'वोट चोरी, सरकार चोरी' की इस साजिश को हराइए. सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, अपने वोट से लोकतंत्र को बचाइए, बिहार को जगाइए.'

बिहार के मेरे युवा साथियों,

मेरे Gen-Z भाइयों और बहनों,



कल का दिन सिर्फ़ मतदान का दिन नहीं,

बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है।



आपमें से कई पहली बार वोट डालने जा रहे हैं - यह सिर्फ़ आपका अधिकार नहीं,

बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।



आपने देखा, हरियाणा… pic.twitter.com/PpDhlmKsoB — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2025

राहुल गांधी का हरियाणा में 'वोट चोरी' का आरोप

बता दें कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्तारूढ़ सरकार पर हरियाणा में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया. उन्होंने ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर को पेश करते हुए कहा कि इसने कभी सीमा तो कभी स्वीटी बनकर हरियाणा में 22 बार वोट डाले. राहुल गांधी का कहना था कि इस मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके हरियाणा में फर्जी वोट डाले गए.

उन्होंने दावा किया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत को भाजपा की जीत में बदलने की साजिश रची गई. गांधी ने चुनाव आयोग और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ सरकार जनरेशन 'जेड' का भविष्य बर्बाद कर रही है.

ये भी पढ़ें:- 'मेरे भाई ने सच सामने ला दिया, अब बिहार को...', राहुल गांधी के H-Files पर बोलीं प्रियंका गांधी, कहा- उखाड़ फेंको...