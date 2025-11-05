हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025'मेरे भाई ने सच सामने ला दिया, अब बिहार को...', राहुल गांधी के H-Files पर बोलीं प्रियंका गांधी, कहा- उखाड़ फेंको...

'मेरे भाई ने सच सामने ला दिया, अब बिहार को...', राहुल गांधी के H-Files पर बोलीं प्रियंका गांधी, कहा- उखाड़ फेंको...

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार को राहुल गांधी के हरियाणा में 'वोट चोरी' के आरोपों को सही ठहराते हुए कहा कि सत्तारूढ़ सरकार के लोगों ने पूरा चुनाव चुरा लिया, जनता को इसका जवाब देना होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Nov 2025 08:28 PM (IST)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हरियाणा में 'वोट चोरी' के आरोपों का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने समर्थन किया है. उन्होंने बुधवार (05 नवंबर, 2025) को जनता से 'अपनी शक्ति पहचानने' और 'सत्तारूढ़ सरकार को उखाड़ फेंकने' की अपील की. 

बिहार में चुनावी रैली के दौरान पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, 'आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा में जो कुछ हुआ, उसे सामने ला दिया कि कैसे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों ने पूरा चुनाव चुरा लिया. पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए.'

कांग्रेस सांसद की बिहार के लोगों से अपील

उन्होंने आगे कहा, 'मेरी देश से एक शिकायत है, देश चुप क्यों है, आप चुप क्यों हैं, आप अपनी ताकत क्यों नहीं पहचानते? चलिए मिलकर उन्हें बदलते हैं, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकते हैं और नई सरकार बनाते हैं.' प्रियंका गांधी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई, जब राहुल गांधी ने भाजपा पर हरियाणा में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के खिलाफ यात्रा निकाली, लेकिन ये कहते हैं कि घुसपैठिए के लिए यात्रा निकाली तो क्या यहां के वोटर घुसपैठिए हैं? महागठबंधन लोगों के अधिकरों की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने लोगों से कहा कि वोट को व्यर्थ नहीं करें. महागठबंधन यहां कई काम करना चाहता है.

नेहरू को लेकर बोलीं प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ये लोग देश में किसी भी खराब चीज के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन आज न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी शख्स ने चुनाव जीता और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात की. आज विदेशों में नेहरू की बात हो रही है, लेकिन उनके देश में भाजपा उनका अपमान करती है.

राहुल गांधी के 'H-Files' दस्तावेज से सियासी हलचल

दरअसल दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने 'H-Files' नाम से दस्तावेज जारी किया, जिसमें मतगणना के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने दावा किा कि यह छेड़छाड़ राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर हुई है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में लगभग 25 लाख फर्जी वोट पाए गए, जिनमें एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर कई पहचानों से 22 बार मतदान करने के मामले भी शामिल हैं.

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पार्टी को उम्मीदवारों से 'कई शिकायतें' मिली हैं और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करने में विफल रहा है. राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि भारत की लोकतांत्रिक नींव 'नष्ट' हो रही है और भारत के युवाओं का भविष्य दांव पर है.

Published at : 05 Nov 2025 08:28 PM (IST)
Priyanka Gandhi Vadra RAHUL GANDHI CONGRESS BIHAR ELECTION Vote Theft
Embed widget