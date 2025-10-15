कांग्रेस कब करेगी बिहार चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान? तारिक अनवर ने दिया साफ-साफ जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव को कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी करेगी, इस सवाल का जवाब पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने दे दिया है. अनवर ने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट बुधवार रात तक जारी हो जाएगी. पिछले बीस सालों में बिहार के लोगों ने जो कष्ट झेले हैं, उससे सभी वाकिफ हैं.



उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में बदलाव का माहौल है, और इसकी वजह यह है कि पिछले 20 सालों में बिहार में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई है जिसका श्रेय बिहार में तरक्की लाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने या गरीबी कम करने को दिया जा सके. यानी आपने बीस सालों में कुछ हासिल नहीं किया. अब आप फिर से पांच साल और मांग रहे हैं. तो फिर बिहार के लोग किस आधार पर उन पर भरोसा करें या उनका समर्थन करें?





#WATCH | Delhi: On Bihar elections, Congress leader Tariq Anwar says, "The list will likely be published by tonight...Everyone is aware of the hardships the people of Bihar have endured over the past twenty years. There is an atmosphere of change throughout Bihar, and the reason… pic.twitter.com/JBI6IeuZvI — ANI (@ANI) October 15, 2025

केंद्रीय चुनाव समिति ने की थी बैठक

इससे पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन बैठक में उपस्थित थे. राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में डिजिटल रूप से शामिल हुए. सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने उन विधानसभा सीट के लिए 50 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की, जिन पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है.



कांग्रेस को इस बार कम सीटें मिलने की संभावना

कांग्रेस को 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कारण पिछली बार की तुलना में कम सीट मिलने की संभावना है. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था और 19 सीट जीती थीं. कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, ‘‘आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल की उपस्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.’’



बैठक में मौजूद थे ये नेता

बैठक में उपस्थित लोगों में सीईसी सदस्य अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंहदेव, के जे जॉर्ज, अमी याग्निक और पीएल पूनिया शामिल थे. सीईसी की बैठक के दौरान बिहार के लिए एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, कांग्रेस की बिहार इकाई के प्रमुख राजेश राम और शकील अहमद खान भी उपस्थित थे. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम समय में चर्चा की. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होगा. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.