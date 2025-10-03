बिहार विधानसभा चुनाव की सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच मुख्यमंत्री पद के एक सर्वे किया गया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. रिसर्च एजेंसी सी-वोटर ने सितंबर में सर्वे किया, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद के रूप में तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है. इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है.

चुनाव को देखते हुए इस साल फरवरी महीने से ही सर्वे चल रहा है. बिहार में पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के सर्वे में तेजस्वी यादव लगातार टॉप पर बने हुए हैं. हालांकि उनकी रेटिंग में गिरावट जरूर दर्ज की गई है. तेजस्वी 40 फीसदी से गिरकर अगस्त में 31.3 फीसदी पर आ गए, लेकिन सितंबर में रेटिंग थोड़ा बढ़ी है. उन्हें ताजा सर्वे में 35.5 प्रतिशत मिले हैं.

नीतीश और प्रशांत किशोर का क्या है हाल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो अगस्त महीने तक उनकी रेटिंग भी धीरे-धीरे कम हुई है. वे 18 से 14 प्रतिशत पर आ गए, लेकिन सितंबर महीने में उनकी लोकप्रियता थोड़ी बढ़ी है. सी-वोटर के सर्वे में उनकी रेटिंग 16 प्रतिशत हो गई. प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. उन्हें फरवरी में 14.9 प्रतिशत मिले थे. वहीं जून में 18.2 प्रतिशत लोगों की पहली पसंद थे. उन्हें सितंबर महीने में 23.1 प्रतिशत मिले हैं. वे नीतीश को पीछे छोड़कर सर्वे में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं.

चिराग और सम्राट का क्या है हाल

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सर्वे में चौथे स्थान पर हैं. उन्हें 9.5 प्रतिशत रेटिंग मिली है. चिराग की रेटिंग में लगातार बदलाव देखा गया है. उन्हें फरवरी में 3.7 प्रतिशत मिली थी. जबकि मई में 10.6 प्रतिशत लोगों की पहली पसंद थे. इसके बाद उनकी रेटिंग 9 और 10 के बीच चल रही है. बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी की लोकप्रियता कम हो गई है. सितंबर में उन्हें 6.8 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया.