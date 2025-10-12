बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक न तो महागठबंधन और न ही एनडीए में शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो पाया है. दोनों ही गठबंधनों में शामिल पार्टियों के बीच सीटों को लेकर रस्सा-कशी देखी जा रही है. एक ओर तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर HAM संरक्षक जीतनराम मांझी 15 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने अपनी सीटों की लिस्ट बीजेपी हाईकमान को सौंप दी है.

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने BJP ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी पसंदीदा सीटों के बारे में बता दिया है. इसके साथ ही मांझी ने क्लीयर कर दिया है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपनी सिटिंग सीट सिकंदरा इमामंगज नहीं छोड़ेंगे. जीतनराम ने जिन सीटों की लिस्ट सौंपी है, उनमें बाराचट्टी, इमामगंज, सिकंदरा, मखदुमपुर, कुटुंबा, कस्बा, बोधगया, अतरी, गुरारू, बखरी, सिमरी, बख्तियारपुर जैसी सीटें शामिल हैं. एचएएम की ओर से कहा गया है कि स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए उसके पास कम से कम आठ सीटें जीतनी जरूरी हैं. इसलिए पार्टी को कम से कम 15 सीटें दी जाएं ताकि उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल सके.

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में पूरा किया जाएगा.पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा. वहीं, चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई है. आयोग ने कहा कि चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं. इनमें 3.92 करोड़ पुरुष मतदाता, 3.50 करोड़ महिला मतदाता और 1,725 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इसके अलावा, बिहार में लगभग 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता हैं, जबकि 4.04 लाख वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 85 वर्ष से अधिक है. दिलचस्प बात यह है कि 14 हजार मतदाता 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं और लगभग 14 लाख युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे. इन आंकड़ों से यह साफ है कि इस बार चुनाव में युवा और वरिष्ठ मतदाताओं की भूमिका दोनों ही अहम रहने वाली है.

