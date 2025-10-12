जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के चुनावी ऐलान पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने तेजस्वी के हर घर में एक सरकारी नौकरी के वादे पर कहा कि या तो वह खुद मूर्ख हैं या वो सभी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रशांत किशोर ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को वैशाली में एएनआई से बात करते हुए कहा, "अगर हम उनकी बात पर विश्वास करें तो उन्होंने (राजद) 18 सालों में 4-5 लाख नौकरियां दीं. अब वह कह रहे हैं कि अगले दो साल में तीन करोड़ नौकरियां पैदा होंगी. इसका मतलब केवल एक ही बात है या तो आप मूर्ख हैं या आप सभी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं."

तेजस्वी ने किया है सरकारी नौकरी का वादा

बीते 9 अक्टूबर को तेजस्वी ने वादा किया था कि महागठबंधन सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर वह बिहार के हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने वाला कानून पारित करेंगे. बिहार में विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

तेजस्वी ने बताया कि उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दीं. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बेरोज़गारी को लेकर उनकी पार्टी का मजाक उड़ाते थे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है.

राघोपुर की जनता को साथ खड़ा होना होगा: पीके

जेएसपी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर वह राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वहां की जनता को उनके साथ खड़ा होना होगा. उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार बांटने और इस बात पर लड़ने का आरोप लगाया कि किसे ज़्यादा सत्ता और पैसा मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे राघोपुर से चुनाव लड़ना है, तो राघोपुर की जनता को मेरे साथ खड़ा होना होगा और जो कुछ मैंने आज देखा और समझा है, उसे मैं कल पार्टी की बैठक में पेश करूंगा.

पीके ने कहा कि एक-दो दिन में पता चल जाएगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है. यह सीटों का बंटवारा नहीं है. यह भ्रष्टाचार का बंटवारा है कि कौन ज़्यादा लूटेगा, कौन मंत्री बनेगा, किसे ज़्यादा ठेके मिलेंगे, किसे लूट का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, यह इसी की लड़ाई है. किशोर ने चेतावनी दी कि अगर मतदाता फिर से भ्रष्ट नेताओं को चुनते हैं तो उन्हें अगले 5 साल तक बुरे हालात में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए.

