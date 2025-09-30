हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार विधानसभा चुनाव 2025: CM नीतीश, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी और PK में कौन ज्यादा अमीर, किसने की सबसे ज्यादा पढ़ाई

Bihar Assembly Elections 2025: इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है. लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सीएम नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर के पास कितनी संपत्ति है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Sep 2025 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही महीने बचे हैं. बिहार का चुनाव अब तक लालू परिवार और नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री ने इलेक्शन को और भी दिलचस्प बना दिया है. कुल मिलाकर इस बार नीतीश और तेजस्वी के अलावा पीके भी बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इन नेताओं के पास कितनी संपत्ति है.  

बिहार सीएम नीतीश कुमार ने संपत्ति का ब्योरा साझा करने की शुरुआत की थी. इसके तहत उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में भी जानकारी दी. बिहार सरकार की वेबसाइट पर (31 दिसंबर, 2024) तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उनके पास 21 हजार 52 रुपए कैश थे. इसके अलावा एसबीआई ब्रांच में 31448 रुपये, संसद भवन स्थित एसबीआई ब्रांच में 3358 रुपये, जबकि बोरिंग रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 26,500 का डिपोजिट था.

नीतीश के पास दिल्ली में एक फ्लैट
इन सबके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है, जिसकी वैल्यू 11,32,753 रुपये है. उनके पास एक लाख 71 हजार रुपये का सोने का गहना है. उनके पास कुल मिलाकर 16 लाख 97 हजार 741 रुपए की चल संपत्ति मौजूद है. नीतीश के पास दिल्ली में एक फ्लैट भी है, जिसका वर्तमान मूल्य 1 करोड़ 48 लाख रुपये है.

तेजस्वी यादव के पास कितनी संपत्ति
myneta info की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास कुल 5,88,90,061 रुपये (करीब 5.88 करोड़ रुपये) की संपत्ति है. उनके ऊपर कुल 17,578 रुपये की देनदारी है. 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,32,46,322 रुपये (करीब 2.32 करोड़ रुपये) घोषित की थी. पिछले 10 साल में उनकी संपत्ति में दोगुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है.

प्रशांत किशोर ने बताई अपनी कमाई
वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने सोमवार (29 सितंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 3 साल में उन्होंने कुल 241 करोड़ रुपये फीस के तौर पर कमाए. इसमें से 18 प्रतिशत GST और करीब 20 करोड़ इनकम टैक्स के रूप में भारत सरकार को दिए गए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 98 करोड़ रुपये उन्होंने दान कर दिए. पीके ने कहा है कि हम चोर नहीं हैं जो पैसा मिला, उसका हिसाब-किताब है. 

कितना पढ़े लिखे हैं तीनों नेता
तीनों नेताओं की पढ़ाई की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री है, जबकि तेजस्वी यादव सिर्फ नौंवी पास हैं. प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने लखनऊ और हैदराबाद से ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ भी काम किया है.

Published at : 30 Sep 2025 10:47 AM (IST)
Embed widget