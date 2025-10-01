बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. 20 साल से सत्ता में काबिज नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकंबेंसी देखी जा रही है तो क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव उठा पाएंगे. तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग करने के बाद लालू परिवार को लेकर जनता क्या सोच रही है, ये पता चला वोट वाइब के सर्वे में.

वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया कि लालू परिवार के विवाद का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा तो 45.8 फीसदी लोगों ने कहा कि चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. वहीं 29.5 फीसदी लोगों ने माना कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. 24.8 फीसदी लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते.

चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा

जब लोगों से ये सवाल पूछा गया तो 38.4 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया. उसके बाद वोट चोरी को 15.7 फीसदी लोगों ने मुद्दा बताया. 13 प्रतिशत लोगों ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर चिंता जताई, जबकि 7.6 फीसदी लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना मुद्दा बताया. बिहार में शराबबंदी को 4.7 फीसदी लोगों ने मुद्दा माना है.

10 हजार रुपये दिए जाने पर लोगों की राय

केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में बिहार की महिलाओं को दिए गए 10 हजार रुपये को लेकर जब लोगों से सवाल किया गया कि क्या वो एनडीए को वोट देंगे तो इस पर 34.8 फीसदी लोगों ने कहा कि वो एनडीए को वोट देना जारी रखेंगे. 34.9 फीसदी ने कहा कि वो महागठबंधन को वोट करेंगे. 11 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्हें पैसा मिलता या नहीं मिलता वो तब भी जनसुराज को वोट करते. 5.8 फीसदी लोग पैसे मिलने पर महागठबंधन और जनसुराज की जगह एनडीए को वोट देने के लिए तैयार दिखे.

पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो पर क्या है बिहार का रिएक्शन?

बिहार कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर बनाए गए एआई वीडियो पर 49.8 फीसदी लोगों ने कहा कि चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 14.7 फीसदी स्विंग वोटर्स के फैसले को प्रभावित करेगा. वहीं 13 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वो कुछ कह नहीं सकते.

'प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे'

जनसुराज की भूमिका को लेकर जब लोगों से सवाल पूछे गए तो 56.3 फीसदी लोगों ने कहा कि जनसुराज सिर्फ वोट कटवा का काम करेगा. वहीं, 15.8 फीसदी लोगों ने कहा कि जनसुराज किंग मेकर की भूमिका में रहेगी. 8.4 फीसदी लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे.

