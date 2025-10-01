बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
Bihar Assembly elections 2025: 243 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकार है. लोकपोल के मेगा सर्वे की मानें तो इस बार साफ है कि बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी है.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच अब सर्वे भी सामने आने लगे हैं. लोकपोल के एक मेगा सर्वे में इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन पिछड़ता दिख रहा है. सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए 105-114 सीटों के बीच सिकुड़ सकता है तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 118-126 सीटें मिलने का अनुमान है. यानि कि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने के करीब है. सर्वे में अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है.
एनडीए और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर
लोकपोल के मेगा सर्वे के मुताबिक वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 38 से 41 फीसदी वोट मिलता दिख रहा है, जबकि एक बार फिर से इसमें भी इंडिया ब्लॉक बाजी मारता नजर आ रहा है. महा गठबंधन को 39 से 42 फीसदी वोट मिलने के आसार हैं. वहीं, अन्य को 12 फीसदी से 16 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है.
सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकार
बता दें कि 243 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकार है. लोकपोल के मेगा सर्वे की मानें तो इस बार साफ है कि बिहार में महागठबंधन का पलड़ा भारी है और वो सरकार बनाते दिख रहे हैं. हालांकि सीटों की संख्या हो या वोट प्रतिशत के आंकडे़, दोनों ही जगह एनडीए और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर नजर आ रही है. मतलब साफ है कि 2-4 सीटों के हेरफेर से महा गठबंधन इस बार सत्ता में आ सकता है या फिर एनडीए फिर से वापसी कर सकता है.
राजद और जदयू के बीच मुख्य मुकाबला
बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी चुनाव लड़ रही है. हालांकि कई सर्वे में जन सुराज को फाइट में बताया गया है, लेकिन लोकपोल के इस मेगा सर्वे में जन सुराज कोई बड़ी टक्कर नहीं देती दिख रही है. मतलब साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी बिहार में मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच ही देखा जा रहा है.
ये भी पढ़ें
'दुबई के शेख को पार्टनर...', लड़कियों को गंदे-गंदे मैसेज करता था स्वामी चैतन्यानंद, व्हाट्सऐप चैट से हैरान करने वाले खुलासे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL