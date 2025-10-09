बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर राजनीति तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संभावित 13 उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी में सहमति बन चुकी है. हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और एनडीए का समीकरण उलझा हुआ ही है.

इस सीटों पर कांग्रेस के सीटिंग MLA को मिलेगी टिकट

सूत्रों के मुताबिक कुटुंबा विधानसभा सीट से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ सकते हैं. वहीं कदवा सीट से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान चुनाव लड़ सकते हैं. किशनगंज से इजहारुल हुसैन, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, करहगर से संतोष मिश्रा, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह का नाम फाइनल हो सकता है. ये सभी सीटिंग विधायक हैं.

इसके अलावा बेगूसराय विधानसभा सीट से अमिता भूषण, बछवाड़ा से गरीब दास, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, रोसड़ा से बीके रवि, वारिसलीगंज से सतीश कुमार, चेनारी से मंगल राम चुनाव लड़ सकते हैं. हमने सभी विधानसभ क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों को तय कर लिया है. आने वाले समय में सभी लोग इंडिया गठबंधन के संघर्ष को देखेंगे. सीटों की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी."

इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे: राजेश राम

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाएगा. उन्होंने इसके लिए कानून लाने की भी बात कही है. इस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "बिहार में INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी. 55 विभाग में लगभग 4,00,000 पद खाली हैं. हम इन पदों को भरने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे."

बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए विपक्षी इंडिया गठबंधन ने राज्य के आगामी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अपने-अपने सहयोगी दलों के साथ मतभेदों को दूर करने के लिए गुरुवार (9 सितंबर 2025) को लंबी बातचीत की. दोनों गठबंधनों में शामिल दल अधिक सीट दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

