Asaduddin Owaisi Slammed Modi Govt: 'बिहार में अभी खेल बाकी....', ओवैसी ने सीमांचल में अकेले चुनाव लड़ने पर कर दिया बड़ा दाव
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में घुसपैठ के सवाल को लेकर AIMIM सांसद ने कहा कि सीमांचल की जनता को बदनाम करने के लिए घुसपैठिए जैसी तोहमत लगाई जा रही है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं. सभी सियासी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है. एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सीमांचल में अपनी न्याय यात्रा तेज कर दी है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान से मैच को लेकर मोदी सरकार को घेरा.
ओवैसी ने कहा कि हमने संसद में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट में फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि मैच मत खेलिए. पीएम मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता. हमने संसद में खड़े होकर कहा था कि आपका जमीर मर गया है क्या, क्रिकेट क्यों खेलें?
'26 लोगों की जान की कीमत क्या 3000 करोड़ रुपये'
मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर क्रिकेट ही खेलना है तो ट्रेड क्यों बंद किया, पानी क्यों बंद किया गया. ये हिप्पोक्रेसी है. 26 लोगों की जान की कीमत क्या 3000 करोड़ रुपये है, देश के लोगों को बता दीजिए.
बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर क्या बोले ओवैसी
सीमांचल में अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अभी खेल बाकी है. उन्होंने आगे कहा कि मोहब्बत फिल्मों में चलती है, सियासत में एक तरफा मोहब्बत नहीं चलती. आई लव मोहम्मद के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि ये बहुत अच्छा है. इसमें कौन सी Anti National बात है. जब लव शब्द आ रहा है तो क्या दिक्कत है इसका मतलब है आप मोहब्बत के खिलाफ है.
शेख हसीना को पहले बाहर करो- ओवैसी
बिहार में घुसपैठ के सवाल को लेकर AIMIM सांसद ने कहा कि सीमांचल की जनता को बदनाम करने के लिए घुसपैठिए जैसी तोहमत लगाई जा रही है. अमित शाह आएं यहां तो बताएं कि आप क्या कर रहे थे. ये आपकी नाकामी है. जो बांग्लादेश से आकर बैठी हैं (शेख हसीना), उसे पहले बाहर करें. वो दिल्ली में क्यों रह रही है.
Gen Z को लेकर क्या बोले ओवैसी
बिहार में युवाओं के वोट प्रतिशत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में 58 प्रतिशत वोटर 25 साल से कम उम्र का (Gen Z) है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में Gen Z का वोटर 58 फीसदी है तो सरकार को सोचना चाहिए कि योजनाओं का लाभ इन युवाओं तक पहुंचा कि नहीं. ओवैसी इससे पहले सीमांचल के मसले पर पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस सभी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं.
ये भी पढ़ें
'ये लोग मोदी के सामने नाचने को भी तैयार', बिहार में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, मु्सलमानों से क्या बोले?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL