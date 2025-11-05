हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में 100 साल की उम्र के कितने वोटर, पहली बार कितने डालेंगे वोट? वोटिंग से पहले जानें हर सवाल का जवाब

Bihar Elections: बिहार में गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को पहले चरण के दौरान कुल 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर मतदान होंगे. इसके बाद बची हुईं 122 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद कल गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने वाला है, जहां बिहार की जनता अपने मुद्दों के आधार पर अपने पसंद के नेता का चुनाव करेगी. इस चुनाव में वयस्क लोगों के साथ-साथ वृद्ध और वयोवृद्ध लोग, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, वो भी मतदान करेंगे. इसके अलावा, ऐसे युवाओं की संख्या भी लाखों में हैं, जो बिहार के विकास के लिए पहली बार वोट देगी.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के लोगों के मन ऐसे ही कई सवाल हैं, जिनके जवाब भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं. आइए जानते हैं उन सभी सवालों और आयोग की ओर से दिए गए जवाबों के बारे में.

सवालः बिहार में पहले चरण का चुनाव कब होगा?

जवाबः गुरुवार (6 नवंबर, 2025)

सवालः बिहार में दूसरे चरण का चुनाव कब होगा?

जवाबः मंगलवार (11 नवंबर, 2025)

सवालः बिहार में कुल कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे?

जवाबः 243

सवालः कितने विधानसभा सीटों पर पहले चरण में होंगे चुनाव?

जवाबः 121

सवालः चुनाव के दूसरे चरण में कितने विधानसभा सीटों पर पड़ेंगे वोट?

जवाबः 122

सवालः SIR के बाद बिहार में कुल कितने मतदाता वोट देंगे?

जवाबः 7.43 करोड़

सवालः बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट देने वालों की संख्या?

जवाबः 14 लाख

सवालः बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है?

जवाबः 3.5 करोड़

सवालः बिहार में पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है?

जवाबः 3.92 करोड़

सवालः बिहार में ट्रांसजेंडर मतदाता कितने?

जवाबः 1,725

सवालः बिहार में 100 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने वोटर हैं?

जवाबः 14,000

सवालः बिहार में वोटिंग करने के लिए कितने मतदान केंद्र बना गए हैं?

जवाबः 90,712

सवालः कितने मतदाताओं ने घर से वोट करने की सुविधा ली है?

जवाबः 85

सवालः घुड़सवार दश्ते कितने मतदान केंद्रों की करेंगे सुरक्षा?

जवाबः 250

सवालः कितने मतदान केंद्रों पर नाव से पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम?

जवाबः 197

सवालः बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितने मतदान अधिकारियों को किया गया तैनात?

जवाबः 4.53 लाख

सवालः बिहार चुनाव के लिए कितने सेक्टर अफसरों की हुई तैनाती?

जवाबः 9,600

सवालः चुनाव के बाद वोटों की गिनती के लिए कितने अधिकारी तैनात?

जवाबः 28,300

Published at : 05 Nov 2025 04:48 PM (IST)
Bihar Assembly Election Election Commission Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION
Embed widget