हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला

'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का RJD पर हमला

Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लखीसराय का जो सिंदूर है, वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों के सौभाग्य का प्रतीक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 30 Oct 2025 01:47 PM (IST)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी रबड़ी देवी को भ्रष्टाचारी करार दे दिया. अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लखीसराय में गुरुवार (30 अक्टूबर) को कहा कि 2005 के पहले, पूरा बिहार जंगलराज की चपेट में था. उन्होंने कहा कि सभी उद्योग, व्यापार, बंद हो गए थे, बस अपहरण और फिरौती का ही धंधा चलता था.

अमित शाह ने कहा, ''6 नवंबर को मतदान है, आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, लेकिन आप ऐसा सोच कर बटन मत दबाना कि आपके वोट से कोई विधायक या मंत्री बनेगा, बल्कि आप ये सोच कर वोट दीजिएगा कि आपका एक-एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को विकसित बनाने के लिए है. आपका एक एक वोट जंगलराज को रोकने के लिए है.''

केंद्रीय गृहमंत्री ने आरजेडी पर कसा तंज

उन्होंने कहा, ''लालू-राबड़ी ने बिहार में घोटाले किए, इनके बड़े नेता हैं, राहुल बाबा. कांग्रेस ने भी 10 वर्षों में 12 लाख करोड़ रुपये के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए. लालू-राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला नहीं कर सकते हैं. 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और मोदी जी को 11 साल हो गए, इन दोनों पर चार आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है. पूरा पैसा गरीबों के लिए खर्च होता है.''

नीतीश कुमार की तारीफ में क्या बोले अमित शाह

अमित शाह ने कहा, ''आपने नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगलराज को समाप्त किया और बिहार में नए विकास की शुरुआत की. इस बार फिर एनडीए की सरकार बनाइए, जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, उस नींव पर हमारी सरकार बड़ी इमारत खड़ी करेगी.''

ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले गृहमंत्री 

उन्होंने कहा, ''लखीसराय का जो सिंदूर है, वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों के सौभाग्य का प्रतीक है और मोदी जी ने पहलगाम में मारे गए यात्रियों की मौत का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, उसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम देकर हमारी माताओं बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है.''

Published at : 30 Oct 2025 01:19 PM (IST)
BJP Breaking News Abp News Bihar Election 2025 AMIT SHAH BIHAR
