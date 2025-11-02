पश्चिमी बेंगलुरु के गोविंदराजनगर इलाके में एक मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया. एमसी लेआउट स्थित एक डिजिटल वॉल्ट और फोटो-एडिटिंग फर्म में कार्यरत 41 वर्षीय कर्मचारी की शनिवार (01 नवंबर, 2025) को तड़के उसके ही सहकर्मी ने डम्बल से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

दोनों कर्मचारियों के बीच देर रात ऑफिस में लाइट बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ था. कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने गुस्से में आकर पास में रखे डम्बल से सहकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गोविंदराजनगर पुलिस थाने में सरेंडर करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

लाइट बंद करने को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 24 वर्षीय सोमला वामशी के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश के एक टेक फर्म का कर्मचारी था और नयनदहल्ली में रहता है. वहीं पीड़ित की पहचान भीमेश बाबू के रूप में हुई, जो चित्रदुर्ग का रहने वाला था और फर्म का मैनेजर था.

भीमेश जिसे तेज लाइट से दिक्कत थी, अक्सर अपने सहकर्मियों को डांटता था कि जब लाइट की जरूरत न हो तो उसे बंद कर दें. घटना वाली रात, करीब 1 बजे, वामशी ऑफिस में वीडियो एडिट कर रहा था. जब भीमेश ने उसे डांटते हुए लाइट बंद करने के लिए कहा तो वह नाराज हो गया और दोनों में कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि दोनों में झगड़ा शुरू हो गया.

आरोपी ने भीमेश पर डंबल से किया हमला

पुलिस ने बताया कि झगड़े के दौरान वामशी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पहले तो भीमेश पर लाल मिर्च फेंका, फिर लोहे का डम्बल उठाकर उसके सिर, चेहरे और सीने पर कई बार हमला किया. इस हमले से हताहत भीमेश गिर पड़ा, जिसे देख आरोपी घबरा गया.

पुलिस की जानकारी के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने एक साथी गोवरी प्रसाद से मिलने गया, जो नायंदहल्लि में रहता था. प्रसाद ने फिर अपने एक दोस्त से मदद मांगी और कुछ देर बाद तीनों ऑफिस वापस आए. जब तक वे लौटे, भीमेश की मौत हो चुकी थी. प्रसाद और उसके दोस्त ने तुरंत एंबुलेंस को बुलाया. एंबुलेंस कर्मियों ने जांच के दौरान भीमेश को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच जारी है.

