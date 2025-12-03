एक्सप्लोरर
बंगाल के 32,000 शिक्षकों को बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहाल की नियुक्तियां
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 32 हजार प्राइमरी स्कूल टीचर्स को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 2023 के शिक्षक भर्ती फैसले को पलटते हुए नियुक्तियां बहाल करने का आदेश दिया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
