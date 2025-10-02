बरेली में बवाल के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) को मुसलमानों से शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नमाज के बाद सभी भाई अपने घरों और दुकानों पर लौट जाएं, कहीं भीड़ का हिस्सा न बनें.

शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 'IANS' से बात करते हुए कहा, 'पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में जो घटना हुई, वह दुर्भाग्यपूर्ण थी. अब अगला शुक्रवार आने वाला है और मैं सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे सावधानी से जुमे की नमाज अदा करें. नमाज के बाद अपने घरों या दुकानों को लौट जाएं. किसी के उकसावे या बुलावा में न आएं और किसी भीड़ का हिस्सा न बनें.'

मौलाना मुफ्ती की अमन और शांति की अपील

उन्होंने कहा कि अगर नमाज के बाद कोई व्यक्ति या संगठन बुलाता है तो वहां पर भी न जाएं. बरेली के सियासी हालात को देखते हुए अपनी-अपनी मस्जिदों में अमन व शांति बनाए रखने की अपील करें और नौजवानों को समझाएं कि किसी के बहकावे व भड़कावे में न आएं और अगर कोई व्यक्ति या संगठन जमा होने के लिए कहीं बुलाता है तो न जाएं.

मौलाना ने आगे कहा, 'पैगम्बर ए इस्लाम से मुहब्बत करना हमारा ईमान व अकीदा है, मगर उनकी शिक्षा पर अमल करना बेहद जरूरी है. वही असल मुहब्बत का पैमाना है. पोस्टर व बैनर तो सिर्फ एक दिखावा है, इसको मुहब्बत नहीं कहा जा सकता.'

Bareilly, UP: All India Muslim Jamaat’s National President, Maulana Mufti Shahabuddin Razvi Barelvi, says, "The incident that occurred in Bareilly last Friday was unfortunate. Another Friday is approaching, and I appeal to all Muslims to offer their Friday prayers with caution.… pic.twitter.com/Rxt2mlhzRf — IANS (@ians_india) October 2, 2025

इस्लाम के इतिहास में दो मशहूर समझौते

उन्होंने कहा कि इस्लाम के इतिहास में दो समझौते बहुत मशहूर हैं, जो 'सुलह हुदैवीया' और 'मिसाके मदीना' के नाम से जाने जाते हैं. मैं तमाम मुसलमानों से अमन व शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. मौलाना ने कहा कि बरेली में जो तरीका अपनाया गया था वह गलत है. यह तरीका इस्लामिक वसूल के खिलाफ है. मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि वे भीड़ का हिस्सा न बनें और किसी के बहकावे में न आएं.

