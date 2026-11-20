असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (AMCH) ने गुरुवार (19 नवंबर 2026) को एक विवादित आदेश वापस ले लिया. इस आदेश में जनरल मेडिसिन विभाग के पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों को सलाह दी गई थी. एडवाइस के मुताबिक PG डॉक्टर अपना कार्यकाल पूरा होने तक शादी जैसे निजी जीवन के अहम फैसलों को टाल दें. यह आदेश जारी होने के ठीक एक दिन बाद ही वापस ले लिया गया.

डॉक्टरों के संगठनों की ओर से सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना होने के बाद यह फैसला लिया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने X पर एक पोस्ट में बताया कि इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है.

इसमें आगे कहा गया कि डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग ने 18.11.2026 के अपने पिछले कार्यालय आदेश (संख्या MED/2026/5700) को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है. यह आदेश पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों को उनके रेजिडेंसी कार्यकाल के दौरान निजी जीवन के अहम फैसलों को टालने की सलाह देने के संबंध में जारी किया गया था.

AMCH के मेडिसिन विभाग के प्रमुख का आदेश

CMO ने AMCH के मेडिसिन विभाग का आदेश वापसी का नोटिस भी शेयर किया, जिसमें लिखा था कि इस आदेश को रद्द किया जाता है और इस नोटिस के जारी होने की तारीख से ही इसे वापस लिया हुआ माना जाएगा. इससे पहले, बुधवार को इसी विभाग ने यह विवादित आदेश जारी किया था, जिस पर AMCH के मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रशांत डिहिंगिया के हस्ताक्षर थे.

इसमें कहा गया था कि जनरल मेडिसिन विभाग के सभी पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों (PGTs) को सलाह दी जाती है कि वे अपना रेजिडेंसी कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने तक शादी जैसे निजी जीवन के अहम फैसलों को टाल दें. उनका शैक्षणिक कार्यक्रम पूरी तरह से क्लिनिकल ड्यूटी, मरीजों की देखभाल, पढ़ाई-लिखाई और रिसर्च की जरूरतों पर केंद्रित होना चाहिए. डिहिंगिया ने आदेश में कहा था, "सभी PGTs से उम्मीद की जाती है कि वे इस सलाह का सकारात्मक रूप से पालन करेंगे."

FAIMA ने की कड़ी आलोचना

डॉक्टरों के एक प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने AMCH की कड़ी आलोचना की. इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की गई. डॉक्टरों के संगठन ने कहा, “FAIMA इस बेतुकी सलाह की कड़ी निंदा करता है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करता है. प्रशासन से अपील है कि वे ड्यूटी के घंटों को नियंत्रित करें, न कि रेजीडेंट डॉक्टरों की निजी जिंदगी को.