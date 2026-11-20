सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को हटाए जाने का मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि मामला उनके मौजूदा रोस्टर में नहीं है, इसलिए इसे प्रशासनिक स्तर पर इसे चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए, ताकि उचित बेंच के सामने सुनवाई हो सके. ध्यान रहे कि 2 जजों की इसी बेंच ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी.

हाल ही सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम जजों ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से 2 ऐसे मामलों को वापस लिया था जो मूल रूप से व्यक्तिगत विवाद थे, लेकिन उन्होंने उन मामलों को विस्तृत बनाते हुए जनहित याचिका की तरह सुनना शुरू कर दिया था. यह मामले देश भर के निजी विश्विद्यालयों की गतिविधियों की जांच और आवासीय इमारतों के व्यवसायिक इस्तेमाल से जुड़े हैं.

रोस्टर को लेकर सख्ती

जस्टिस अमानुल्लाह से मामले वापस लिए जाने का मकसद न्यायिक अनुशासन बताया गया. इसके जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि जज उन्हीं विषयों पर सुनवाई करें जो रोस्टर के मुताबिक उन्हें आवंटित हैं. अब संभवतः इसी से संकेत लेते हुए जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा ने भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने के लिए कहा है.

क्या रही है व्यवस्था?

सुप्रीम कोर्ट में यह व्यवस्था रही है कि अगर जज किसी मामले को जनहित में महत्वपूर्ण मानते हुए उस पर संज्ञान लेते हैं, तो उसे चीफ जस्टिस के सामने रखने का निर्देश देते हैं. इसका मकसद यही होता है कि चीफ जस्टिस मामले को सुनवाई के लिए उचित बेंच का गठन कर सकें. बाद में अगर चीफ जस्टिस या तो नई बेंच के पास मामला भेजते हैं या अगर वह उचित समझते हैं तो मामले को उसी बेंच के पास भेज देते हैं जिसने संज्ञान लिया था. पिछले कुछ समय में कुछ मामलों में इस व्यवस्था का पालन नहीं हुआ था.

'हमें किताबों की चिंता'

8.5 लाख किताबों वाली केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. केंद्र ने अपने जवाब में बताया था कि लाइब्रेरी को नई इमारत में शिफ्ट किया जा रहा है. वहां उसे पहले से ज्यादा जगह उपलब्ध करवाई जाएगी. अब मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखने का निर्देश देते हुए जस्टिस संजय कुमार ने कहा है, "हमें इमारत की नहीं, इन किताबों की चिंता है."