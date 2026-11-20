लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने एक दिन पहले गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को FICCI के शताब्दी समारोह के दौरान पीएम मोदी की तरफ से उद्योगपतियों से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नई नौकरियां बनाने पर किए गए सवालों को लेकर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे कि टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियां दीं. मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनाम हैं.

उन्होंने कहा, ‘आप कहते हैं, कि भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं. सही कहां. ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है. एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें - सब जिनके नाम कर दिए, उन्होंने कितनी नौकरियां बनाईं?’

छोटे व्यापारी और MSMEs को आपने तबाह कर दिया- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘नौकरियां देने वाले छोटे व्यापारी और MSME, उन्हें तो आपने नोटबंदी और गलत GST से तबाह कर दिया और जो बड़ी कंपनियां ईमानदारी से मुकाबला करती थीं, उनके लिए मैदान ही खत्म कर दिया. Monopoly नौकरी नहीं देती. महंगाई बढ़ाती है और मुकाबला खत्म करती है.’

उन्होंने कहा, ‘आप करो, हम देख लेंगे? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की. देश ने देखा और देख रहा है.’

मोदी जी कल उद्योगपतियों को ताना मार रहे थे - "टैक्स घटाया, फिर भी न तनख्वाह बढ़ाई, न नौकरियाँ दीं।" मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं - आपका कबूलनामा है। आप कहते हैं - "भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं।" सही कहा। ये भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला, सड़कें - सब जिनके नाम कर दिए, उन्होंने कितनी नौकरियाँ बनाईं? नौकरियाँ देने वाले छोटे व्यापारी और MSME - उन्हें तो आपने नोटबंदी और गलत GST से तबाह कर दिया। और जो बड़ी कंपनियाँ ईमानदारी से मुक़ाबला करती थीं, उनके लिए मैदान ही ख़त्म कर दिया। Monopoly नौकरी नहीं देती। महंगाई बढ़ाती है, और मुक़ाबला ख़त्म करती है। "आप करो, हम देख लेंगे"? मोदी जी, लूट आपने और आपके मित्रों ने की - देश ने देखा, और देख रहा है। तालियाँ नहीं बजीं तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग, बेरोज़गार युवा - किसी को ताली बजाने लायक छोड़ा ही नहीं। तालियाँ और थालियाँ अपने बचे-खुचे भक्तों से ही बजवा लीजिए। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026

उन्होंने आगे कहा, ‘तालियां नहीं बजीं तो बुरा मान गए? आपकी नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग, बेरोजगार युवा - किसी को ताली बजाने लायक छोड़ा ही नहीं. तालियां और थालियां अपने बचे-खुचे भक्तों से ही बजवा लीजिए.’

FICCI के शताब्दी समारोह में क्या बोले थे पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह के दौरान मौजूद उद्योग जगत के लोगों को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र को दी गई इनकम टैक्स राहत की सराहना करते हुए सवाल किया था. उन्होंने उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि टैक्स कटौती का लाभ कर्मचारी तक भी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से पूछा, ‘2014 में कॉरपोरेट टैक्स की बेसिक रेट 30 प्रतिशत थी. हमने इसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया. आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं है. मैंने 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स माफ कर दिया, लेकिन क्या आपने सैलरी बढ़ाई या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? ‘मोदी जी आप कर दीजिए, हम देख लेंगे’ क्या इसी तरह से काम होगा?’

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