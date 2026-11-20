पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने गुरुवार (19 नवंबर 2026) भारत के ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया है. बांग्लादेश के पीएम की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त पर दिया गया है जब वहां पर अवामी लीग के समर्थकों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है. साथ ही, जबरदस्त हिंसा भड़की है.

हालांकि, तारिक रहमान की तरफ से लगाए गए आरोपों के ऊपर अब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है. शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की नियमित ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय की तरफ से हालांकि इसके ऊपर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया गया है. लेकिन भारत ने ये साफ तौर पर कहा कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक संबंध चाहता है.

इससे पहले, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अवामी लीग समर्थकों को लेकर कहा था कि उन लोगों ने बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचा है. उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि उनका आका (शेख हसीना) सीमा पार वाले देश में मौजूद है. उन्हें खुश करने के लिए लोगों के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया है.

VIDEO | On Bangladesh Prime Minister Tarique Rahman's statement amid fresh violence, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, "Our position remains consistent that India desires a positive, constructive and forward-looking relationship with Bangladesh, one which is rooted in the shared history of the two countries and the common cultural values of their peoples. I have no comments to offer on the internal developments in Bangladesh." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026

अवामी लीग ने विरोध प्रदर्शन किया

शेख हसीना की प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग ने गुरुवार को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया था. यह कदम एक हफ्ते तक चले विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के बाद उठाया गया, जो सरकार की तरफ से हसीना के नए पासपोर्ट के अनुरोध को खारिज करने के खिलाफ थे. इस पासपोर्ट से उन्हें वापस लौटने की अनुमति मिल सकती थी. पुलिस ने बताया कि बुधवार रात सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के दो सदस्यों की हत्या कर दी गई. वहीं, हसीना के गृह ज़िले गोपालगंज में BNP के दो सांसदों के घरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, अवामी लीग के समर्थकों ने गोपालगंज शहर में कुछ बाजारों पर हमला किया और कई दुकानों में तोड़फोड़ की.

गिरफ्तारियां और सुरक्षा बलों की तैनाती

बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिंसा को रोकने के लिए, अर्धसैनिक बल की 97 प्लाटूनों को सात जिलों में तैनात किया गया है. इनमें गोपालगंज और फरीदपुर भी शामिल हैं, जहां हसीना के समर्थकों की बड़ी संख्या मानी जाती है. पुलिस ने बताया कि ढाका में पिछले 24 घंटों के दौरान अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों से संबंध रखने के संदेह में 107 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. इनमें पूर्व शिक्षा मंत्री नूरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं.