कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की विजय सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कर्नाटक से 11.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) बकाया पानी तुरंत छोड़ने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले में बार-बार अर्जी दाखिल करने पर कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है राज्य के पास वकीलों पर बर्बाद करने के लिए बहुत पैसा है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की उस अर्जी को खारिज किया है, जिसमें मांग की गई थी कि 6 अक्टूबर तक जमा हुए पानी के बकाये को पूरा करने के लिए कर्नाटक को 10 दिनों तक रोजाना 1.3 टीएमसी पानी बिलिगुंडुलु पर छोड़ने का निर्देश दिया जाए. आदेश पढ़ते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने 20 नवंबर को कहा, 'यह अर्जी खारिज की जाती है. आपने आज एक और अर्जी दाखिल की है. ऐसा लगता है कि तमिलनाडु राज्य के पास वकीलों पर बर्बाद करने के लिए बहुत पैसा है. हमने इस अर्जी को खारिज कर दिया है और हम दूसरी अर्जी भी खारिज कर देंगे.'

कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने तुरंत नई याचिका पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया. तमिलनाडु लगातार यह आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक अपने जलाशयों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद उसके हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है. इस वजह से वह बार-बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि पानी न मिलने से राज्य के किसानों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है.

तमिलनाडु सरकार ने दावा किया था कि 6 अक्टूबर तक बिलिगुंडुलु में पानी की कमी 11.719 टीएमसी तक पहुंच गई है. राज्य का तर्क था कि इस साल कम बारिश के हिसाब से पानी के कोटे में कटौती करने के बाद भी कर्नाटक पर इतना बकाया बनता है. तमिलनाडु की ओर से कहा कि कर्नाटक के जलाशयों में करीब 49 टीएमसी पानी जमा है, जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, फिर भी वह पानी रोके हुए है. इसके साथ ही तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) पर भी आरोप लगाया कि हर 15 दिन में होने वाली बैठकों के बावजूद वे कर्नाटक को बकाया पानी छोड़ने का निर्देश देने में विफल रहे हैं.

वहीं कर्नाटक सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि उसके कई जिले खुद सूखे की मार झेल रहे हैं और उसने अपने सिंचाई आवंटन में भी कटौती की है. कर्नाटक का कहना था कि CWMA और CWRC के जरिए पानी के बंटवारे की व्यवस्था पहले से ही इस मुद्दे को देख रही है, इसलिए इसमें कोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सामान्य मानसून वाले साल में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ना होता है, जिसे कम बारिश वाले सालों में अनुपात के हिसाब से घटा दिया जाता है.