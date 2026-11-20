असम से गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा पशु अस्पताल में 7 हफ्ते के हाथी के बच्चे राजा को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है. जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इस वजह से उसे विशेष इलाज की जरूरत थी. पिछले सात सप्ताह से उसका इलाज उसके मालिक के घर पर ही चल रहा था, लेकिन अब उसे अस्पताल में भर्ती करने और बेहतर पशु चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है.

वनतारा के सीईओ विवान करानी ने कहा कि राजा को 20 नवंबर 2026 को गुवाहाटी से जामनगर एयरलिफ्ट से ले जाया जा रहा है. इसकी नाजुक हालत को देखते हुए, पशु चिकित्सकों की टीम ने 2,500 किलोमीटर से अधिक की सड़क यात्रा को सही नहीं माना. वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी ने इस एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है. उनके सहयोग से भारत में किया जाने वाला यह इस तरह का तीसरा ऑपरेशन है.

राजा का जन्म एक टूटे हुए पैर के साथ हुआ था, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा. पिछले 7 सप्ताह से उसने अपने छोटे से शरीर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े साहस के साथ संघर्ष किया है. अब हमारी बारी है कि हम उसे सहारा दें. वनतारा में हम उसे खड़े होने, चलने और एक दिन दौड़ने का हर मौका देंगे.

जन्म के तुरंत बाद चोट लग गया

राजा का जन्म 2 अक्टूबर 2026 को असम के गोगमुख में हुआ था. बताया जाता है कि जन्म के कुछ ही समय बाद उसकी 11 वर्षीय मां ने उसे लात मार दी, जिससे उसकी पिछली टांग की जांघ की हड्डी पूरी तरह टूट गई. इस चोट के कारण वह बछड़ा खड़ा होने या अपनी टांगों पर वजन डालने में असमर्थ हो गया. उसे अपनी मां का कोलोस्ट्रम यानी पहला दूध भी नहीं मिल पाया, जो नवजात हाथियों को जरूरी पोषण और इम्युनिटी प्रदान करते हैं. राजा के मालिक और देखभाल करने वालों के अनुरोध पर वनतारा की रैपिड रिस्पॉन्स टीम 8 अक्टूबर को उसके पास पहुंची. एक्स-रे से पुष्टि हुई कि उसकी जांघ की टूटी हुई हड्डी के सिरे अपनी जगह से खिसक गए थे.

रिस्पॉन्स टीम ने क्या किया?

रिस्पॉन्स टीम ने प्लास्टर कास्ट और सपोर्टिव पट्टियों की मदद से चोट को स्थिर किया. एक स्लिंग की मदद से राजा खड़ा हो सका, जिससे उसकी चोटिल टांग पर पड़ने वाला दबाव कम हो गया. 10 अक्टूबर को उसे पोहुमारा में उसके मालिक के घर ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सा टीम ने उसका इलाज जारी रखा और चौबीसों घंटे उसकी निगरानी की. पास ही एक हाइड्रोथेरेपी पॉन्ड भी बनाया गया, ताकि वह घायल टांग पर वजन डाले बिना हिल-डुल सके.

स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती

राजा को दस्त हो गया और जांच में क्लेबसिएला न्यूमोनी नामक बैक्टीरियल संक्रमण का पता चला. उसे बार-बार ब्लड शुगर कम होने की समस्या हुई, लिवर के मार्कर बढ़ गए. लंबे समय तक लेटे रहने के कारण उसके सिर पर प्रेशर सोर हो गए. इस दौरान अम्बिलिकल हर्निया और अत्यधिक कमजोरी ने उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया. इस दौरान इलाज में एंटीबायोटिक्स, नसों के जरिए दिए जाने वाले IV फ्लूइड्स, पोषण संबंधी सहायता, विटामिन, प्रोबायोटिक्स और घावों की देखभाल शामिल रही है. हालांकि, अब उसे एडवांस डायग्नोस्टिक्स , ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ के इलाज और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की जरूरत है.

एयरलिफ्ट के लिए विशेष इंतजाम

राजा एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए क्रेट में यात्रा कर रहा है, जिसमें नरम बिस्तर लगा है. यह उसकी घायल टांग को सहारा देता है और घावों की सुरक्षा करता है. इस सफर के दौरान एक मेडिकल डॉक्टरों की टीम, पैरा-वेट्स और देखभाल करने वालों की एक टीम उनके साथ है. ये 4 घंटे की उड़ान के दौरान उनके महत्वपूर्ण वाइटल साइन्स, हाइड्रेशन और ब्लड ग्लूकोज के लेवल पर नजर रखेगी. वनतारा पहुंचने पर उन्हें आगे की जांच, दर्द प्रबंधन, चलने-फिरने से जुड़ी थेरेपी और पोषण संबंधी सुधार के लिए वनतारा के हाथी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा. उम्मीद है कि उन्हें लंबे समय तक पशु चिकित्सा देखभाल और निगरानी की आवश्यकता होगी.