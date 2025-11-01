हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अब उन्हें सत्ता जाने का डर सताने लगा है', असम CM के 'पाकिस्तानी एजेंट' वाले बयान पर गोगोई का पलटवार

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने शनिवार को असम CM हिमंत बिस्वा सरमा पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कुछ महीने में हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है. अब उन्हें सत्ता खोने का डर सताने लगा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 01 Nov 2025 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर पलटवार करते हुए शनिवार (01 नवंबर, 2025) को कहा कि ‘पाकिस्तानी एजेंट’ संबंधी बयान यह दर्शाते हैं कि सरमा सरकार के प्रमुख के रूप में अपने पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं.

मुख्यमंत्री सरमा, गोगोई पर उनकी ब्रिटिश पत्नी के माध्यम से पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप लगाते रहे हैं. सरमा ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को इन आरोपों को दोहराते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता विदेशी ताकतों की ओर से देश में छोड़े गए पाकिस्तानी एजेंट हैं और उनके पास इसका सबूत भी है.

'मुख्यमंत्री रहने योग्य नहीं हिमंत बिस्वा सरमा'

गोगोई ने शुक्रवार को दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की अंतिम फिल्म के रिलीज के दिन ऐसे आरोप लगाने को लेकर मुख्यमंत्री की तीखी आलोचना की. गोगोई ने ‘एक्स’ पर लिखा, 'पिछले कुछ महीने में हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है.'

उन्होंने कहा, 'कल जब पूरा राज्य जुबिन गर्ग को ‘रोई रोई बिनाले’ फिल्म में आखिरी बार देख रहा था, तब मुख्यमंत्री के बयान ने यह दिखा दिया कि उन्हें सत्ता खोने का डर सताने लगा है. यह इस बात का एक और उदाहरण है कि वह असम की जनता के मुख्यमंत्री रहने योग्य नहीं हैं.'

गोगोई के आरोपों पर बोले असम CM

गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मृत्यु हो गई थी, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई थी. राज्य सरकार ने गायक-संगीतकार-अभिनेता गर्ग की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की थी. गर्ग की अंतिम फिल्म ‘रोई रोई बिनाले’ (अब भी बहते हैं आंसू) शुक्रवार को राज्य के साथ-साथ देश के कई शहरों में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई.

गोगोई के बयान पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर सरमा ने 'मोरीगांव' में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि वह गोगोई से निपटने का सही समय जानते हैं. सरमा ने कहा, ‘कौन सी विश्वसनीयता खत्म हो गई है? मुझे समय का पता है, मैंने इसे सीखा है. आप चाहते हैं कि मैं जुबिन मामले के दौरान ही SIT रिपोर्ट जारी कर दूं, ताकि आप कह सकें कि मैं मुद्दे को भटका रहा हूं.’

'10 दिसंबर के बाद गोगोई के पास जाऊंगा'

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह CID ​​की SIT का जिक्र कर रहे थे, जिसने एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और उसके सहयोगियों की ‘भारत विरोधी’ गतिविधियों की जांच की थी, जिसकी रिपोर्ट 10 सितंबर को सरकार को सौंपी गई थी. फिलहाल लोग गर्ग के लिए न्याय चाहते हैं और गोगोई को लेकर चिंतित नहीं हैं.

उन्होंने कहा, ‘10 दिसंबर के बाद, जब जुबिन के लिए न्याय सुनिश्चित हो जाएगा, मैं गौरव गोगोई के पास जाऊंगा. मेरी नजरें लक्ष्य पर टिकी हैं.’ सरमा ने कहा कि गर्ग की मौत की जांच कर रही SIT अपनी समय सीमा से पहले 10 दिसंबर तक आरोप-पत्र दाखिल कर देगी.

Published at : 01 Nov 2025 11:00 PM (IST)
Assam Gaurav Gogoi HIMANTA BISWA SARMA CONGRESS
Embed widget