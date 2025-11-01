हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटेक सपोर्ट के नाम पर चला रहा था फर्जी कॉल सेंटर, CBI ने भुवनेश्वर से मास्टरमाइंड को पकड़ा

टेक सपोर्ट के नाम पर चला रहा था फर्जी कॉल सेंटर, CBI ने भुवनेश्वर से मास्टरमाइंड को पकड़ा

विदेशियों को फर्जी टेक सपोर्ट स्कैम के जरिए ठगने वाले आरोपी को CBI ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट से पकड़ा है. आरोपी नोएडा में Voip Connect Pvt. Ltd. नाम से एक फर्जी कॉल सेंटर चलाता था.

By : मनोज वर्मा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 01 Nov 2025 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

CBI ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो जापान के नागरिकों को फर्जी टेक सपोर्ट स्कैम के जरिए ठगता था. आरोपी द्वीबेंदु मोहारा को एजेंसी ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट से तब पकड़ा, जब वो विदेश से लौटकर भारत आया. ये गिरफ्तारी ऑपरेशन चक्र-V के तहत हुई है, जिसे CBI ने अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों के खिलाफ शुरू किया है.

CBI की जांच में पता चला है कि द्वीबेंदु मोहारा ने नोएडा में Voip Connect Pvt. Ltd. नाम से एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया हुआ था. यहां से उसके कर्मचारी खुद को माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों का टेक सपोर्ट स्टाफ बताकर जापान के लोगों को कॉल करते थे. वे लोगों को झांसे में लेकर उनके कंप्यूटर में वायरस या सिक्योरिटी इश्यू होने की बात कहते और फिर उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते थे.

भुवनेश्वर से UAE भागा आरोपी

CBI ने बताया कि मई 2025 में इस मामले में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 19 ठिकानों पर छापे मारे गए थे. इस कार्रवाई में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उसी दौरान मोहारा 29 मई को भुवनेश्वर से भागकर UAE चला गया था. अब CBI ने उसकी वापसी पर उसे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद मोहारा को दिल्ली लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके. 
CBI अब तक इस केस में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. 

CBI की ओर से चार्जशीट दाखिल 

CBI की ओर से सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. एजेंसी ने बताया कि इस ऑपरेशन में जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की मदद ली गई थी.

Published at : 01 Nov 2025 08:30 PM (IST)
Tags :
Cyber Crime Bhubaneswar Airport Fake Call CBI Cyber Fraud
