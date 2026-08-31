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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?

'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?

न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने आजादी की लड़ाई का जिक्र कर आरएसएस को घेरा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 11:28 AM (IST)
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अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख भागवत ने जो कहा है, वह आरएसएस की पुरानी चाल है. 

ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस ने जो बातें हमेशा कही हैं, उनसे वे कभी इनकार नहीं करेंगे और न ही उन्हें वापस लेंगे. उन्होंने कहा कि बाहरी दुनिया के लिए दिए जाने वाले भाषणों और अपने सदस्यों के लिए दिए जाने वाले भाषणों में साफ फर्क होता है और यही उनका हमेशा से तरीका रहा है. 

आजादी की लड़ाई को लेकर क्या बोले ओवैसी 
AIMIM सुप्रीमो ने आजादी की लड़ाई को लेकर आरएसएस पर जमकर हमला बोला. ओवैसी ने कहा कि सच तो यह है कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था. आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे. उन्होंने उस समय कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्योंकि वे इस बात से नाराज थे कि महात्मा गांधी सभी धार्मिक समुदायों को एकजुट करके अंग्रेज़ों से लड़ना चाहते थे. 

हेडगेवार ने क्यों छोड़ी कांग्रेस 
ओवैसी ने आगे कहा कि उन्हें (हेडगेवार) गांधी का हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन करना पसंद नहीं था. इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी. उन्होंने आगे कहा, "क्या आरएसएस देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दे रहा है? मुझे बताइए, वे ऐसा कहां कर रहे हैं? ईसाइयों को उनके धर्म के मामले में दबाया जा रहा है. आपने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए हैं लेकिन क्या आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा? 

चर्च का जिक्र कर क्या कहा
उन्होंने कहा, "क्या देश ने नहीं देखा कि मुंबई में एक चर्च ने ईसाइयों से अंदर आने से पहले अपने नाम, आधार नंबर दर्ज करने और अपनी ईसाई पहचान बताने को कहा था? आप UCC की आड़ में हिंदू कानून लागू कर रहे हैं. यह भी RSS की विचारधारा है. यह सब हो रहा है तो फिर सांप्रदायिक सद्भाव कहां है?."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi New York MOHAN BHAGWAT
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