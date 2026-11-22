भारत ने नेपाल के बागडोगरा एंट्री पॉइंट के जरिए अपने सैन्य विमानों को आवाजाही की अनुमति देने से जुड़ी खबरों को गलत बताया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है. यह सफाई ऐसे समय आई है, जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं. उनके इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है. सूत्रों ने एएनआई से कहा, 'भारत की ओर से नेपाल के बागडोगरा एंट्री पॉइंट के जरिए सैन्य विमानों को आवाजाही की अनुमति देने का प्रस्ताव दिए जाने की खबरें गलत हैं. ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.'

मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया था सैन्य विमानों की अनुमति का दावा

इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने नेपाल के बागडोगरा एंट्री पॉइंट के इस्तेमाल के जरिए अपने सैन्य विमानों को उड़ान की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है. इन खबरों में कहा गया था कि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और इससे बातचीत की प्रक्रिया जटिल हो सकती है.

द काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि नेपाल ने स्पष्ट किया है कि वह केवल नागरिक विमानों को अनुमति दे सकता है, सैन्य विमानों को नहीं. अधिकारी के मुताबिक, यह प्रस्ताव नया था और दोनों पक्षों के बीच इस पर चर्चा चल रही थी. हालांकि, भारतीय सूत्रों ने अब ऐसी किसी भी प्रस्ताव की बात को खारिज कर दिया है.

23 नवंबर को पीएम मोदी से मिलेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री

भारत की यह सफाई नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के भारत दौरे से ठीक पहले आई है. मार्च 2026 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरे का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करना और दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है.

अपने दौरे के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. वहीं, 23 नवंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता निर्धारित है. इस दौरान दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे.

दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने भी प्रेस वार्ता में बताया था कि सोमवार को दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी. इसमें साझा प्राथमिकताओं और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाली समकक्ष और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आधिकारिक दोपहर भोज का आयोजन भी करेंगे.

विदेश मंत्रालय ने भारत और नेपाल के संबंधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव के साथ मजबूत जनसंपर्क पर आधारित बताया है. मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन और भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार आगे बढ़ा है.