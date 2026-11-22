महात्मा गांधी के परपोते और लेखक तुषार गांधी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के इजरायल को लेकर दिए बयान पर असहमति जताई है. उन्होंने इसे लेकर एक्स पर कईं पोस्ट किए. उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के उस रुख से पूरी तरह असहमत हूं जिसमें उन्होंने इजरायल का समर्थन किया है.

तुषार गांधी ने कहा कि रणनीतिक हित नरसंहार से बढ़कर या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते. हमें गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए. एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि इजरायल का गठन अनैतिक और अवैध है. जायोनी राज्य के प्रति किसी की भी प्रतिक्रिया फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए इस अपराध को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए.

क्या बोले तुषार गांधी

गांधी ने कहा कि अपने गठन के समय से ही जायोनियों ने फिलिस्तीनियों पर अत्याचार और अपराध किए हैं और उनके घर व जमीनें छीन ली हैं. इसलिए अवैध जायोनी राज्य के अपराधों और हमास या फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले किसी अन्य संगठन की कार्रवाइयों के बीच कोई तुलना या संतुलन नहीं किया जा सकता.

Formation of Israel is immoral & illegal. One’s response to Zionist state must stem from this crime against Palestinians. Since its formation Zionists have perpetrated atrocities & crimes against Palestinians & snatched their homes & lands. So there is no balancing Crimes of illegal Zionist State & actions of Hamas or any other organisation standing with Palestinians. @RahulGandhi — Tushar Gandhi (@TusharG) November 21, 2026

पिनाराई विजयन ने लताड़ा

इसके अलावा CPI (M) के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन ने शनिवार को राहुल गांधी की आलोचना की. उन्होंने इजरायल के साथ मजबूत संबंध बनाने की वकालत करने वाले राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधते हुए उन पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाखंड करने का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसे समय में जब गाजा में भीषण नरसंहार हो रहा है और हजारों मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, राहुल गांधी खुलेआम इजरायल के साथ मजबूत संबंध बनाने और उसी देश से हथियार खरीदने की वकालत कर रहे हैं, जो इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है.

तुषार जी पूरी रेस्पेक्ट के साथ आपसे बस इतना कहना है कि राहुल जी की बात के ग़लत अर्थ मत निकालिए । जो उन्होंने कहा ही नही,उसे आप कैसे कह सकते हैं ।।उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ कुछ नही कहा,बल्कि इज़राइल के गज़ा के हमले का विरोध किया । रही बात इज़राइल के साथ सम्बन्धों की तो यह पूरी दुनिया में अधिकतर देश दोनों देशों को मानते आ रहे हैं । भारत भी पूर्व से ही इज़राइल को मान्यता दिए हुए हैं मगर यह मान्यता फिलिस्तीन के अपने पूरे वजूद के साथ है । एक हिंसा को दूसरी हिंसा से कभी भी जस्टिफाई नही किया जा सकता है । हिंसा तो हिंसा है, वह कोई भी करे ग़लत है । इज़राइल की वर्तमान सत्ता के हिंसक व्यवहार के विरुद्ध लगातार कॉंग्रेस बोली है मगर इसका अर्थ यह नही है कि इज़राइल के नागरिकों के अपहरण हत्या को भी हम सही कहने लगें । राहुल जी दोनों देशों के शांतिपूर्ण समाधान को चाहते हैं । दुनिया में भारत फिलिस्तीन की मज़बूत आवाज़ रहा है ।।यह भी कॉंग्रेस ने ही किया था । राहुल जी इज़राइल के गज़ा में किये गए नरसंहार को सही तो नही कह रहे हैं ।।उसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही इज़राइल के आम नागरिकों की हत्या का भी विरोध कर रहे,इसमे क्या ग़लत है.... — Surendra Rajput ‏ (@ssrajputINC) November 21, 2026

क्या बोले कांग्रेस प्रवक्ता

इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजूपत ने पलटवार किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि तुषार जी पूरी रेस्पेक्ट के साथ आपसे बस इतना कहना है कि राहुल जी की बात के गलत अर्थ मत निकालिए. जो उन्होंने कहा ही नहीं,उसे आप कैसे कह सकते हैं. उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि इजरायल के गजा के हमले का भी विरोध किया.

क्या कहा था राहुल गांधी ने

राहुल गांधी ने शिकागो विश्वविद्यालय में कहा कि भारत की विदेश नीति देश के हितों के आधार पर तय होनी चाहिए. मैं इजरायल के साथ मजबूत संबंधों का समर्थन करता हूं. हमारे कुछ रणनीतिक हित हैं, जिनमें अपनी सेना के लिए बेहतरीन हथियार खरीदना भी शामिल है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गाजा के मुद्दे पर चुप रहें.

इसके अलावा राहुल गांधी ने 7 अक्टूबर के हमलों और निर्दोष लोगों की हत्याओं की निंदा की, साथ ही गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों की भी आलोचना की. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक गलत काम को दूसरे गलत काम के जरिए सही नहीं ठहराया जा सकता.

भारत- इजरायल संबंधों को खत्म करने की मांग

CPI (ML) लिबरेशन ने भारत और इजरायल के संबंधों को खत्म करने की मांग की है. CPI(ML) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इजरायल को नरसंहार करने वाला शासन करार देते हुए कहा कि ऐसे देश के साथ कोई रणनीतिक संबंध नहीं हो सकते, जो दुनिया भर की निंदा के बावजूद बच्चों, महिलाओं और आम लोगों का नरसंहार कर रहा है.

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