किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 26वें SCO समिट में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय राजकीय दौरे को खत्म करने के बाद रविवार (30 अगस्त, 2026) की रात अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव किर्गिस्तान पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी अगले दो दिनों तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक की यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वे बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. साथ ही, SCO के कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

बिश्केक में पीएम मोदी का किया गया ग्रैंड वेलकम

पीएम मोदी के दो दिवसीय किर्गिज रिपब्लिक की राजधानी बिश्केक की यात्रा पर पहुंचने के बाद उनका ग्रैंड वेलकम किया गया. किर्गिस्तान के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आदिलबेक कासिमालियेव ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया. इस दौरान एयरपोर्ट पर किर्गिस्तान की महिला नर्तकियों की तरफ से पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक नृत्य पेश किया गया. जिसके बाद पीएम मोदी ने किर्गिज मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालियेव के प्रति आभार जताया.

बिश्केक में गर्मजोशी से स्वागत के लिए पीएम मोदी ने जताया आभार

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘अभी कुछ ही देर पहले बिश्केक पहुंचा हूं. बिश्केक में गर्मजोशी के साथ स्वागत के लिए किर्गिज रिपब्लिक के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आदिलबेक कासिमालियेव का बहुत-बहुत आभार.’

Landed in Bishkek a short while ago.



Grateful to Mr. Adylbek Kasymaliev, Chairman of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic for the warm welcome.



Will be meeting various leaders bilaterally and attending the SCO Summit tomorrow and the day after.



Бир аз убакыт мурун… pic.twitter.com/YZlDeCI7IB — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026

पीएम मोदी ने कहा, ‘कल सोमवार (31 अगस्त, 2026) को और उसके अगले दिन मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी और मैं शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लूंगा.’

SCO के 25वें वर्षगांठ पर बिश्केक में आयोजित हो रहा समिट

उल्लेखनीय है कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में यह 26वां SCO शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संघठन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत साल 2017 से एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे, बल्कि वह इस शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, जहां वह मंच के जरिए सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर को लेकर भारत की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालेंगे.

साथ ही, पीएम मोदी एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री सेंट्रल एशिया के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्सव 6वें वर्ल्ड नोमाड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे.

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