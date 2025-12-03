Andhra Pradesh Suicide News: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां दहेज के लिए लगातार उत्पीड़न से तंग आकर एक आईएएस (IAS) अधिकारी की बेटी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. यह घटना रविवार को हुई. महिला गर्भवती भी थी. महिला की पहचान 25 साल की माधुरी साहित्यीबाई के रूप में हुई है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा कहा है कि उसकी मार्च 2024 में लव मैरिज हुई थी. उसने 5 मार्च को नांदयाल जिले के बुग्गनपल्ली के राजेश नायडू नामक एक युवक से शादी की थी. कुछ महीने पहले उसने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. इसलिए, उत्पीड़न से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है. सितंबर में उसके माता-पिता उसे घर ले आए. रविवार को वह बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई. पुलिस ने दहेज हत्या के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बाथरूम में लटकती हुई मिली लड़की

वह पिछले कुछ महीनों से अपने माता-पिता के साथ रह रही थी. ताडेपल्ली पुलिस के मुताबिक, माधुरी के माता-पिता ने शिकायत की कि वह काफी देर से बाथरूम से बाहर नहीं आई थी. जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उसे तोड़कर अंदर देखा तो वह लटकती हुई पाई गई. माधुरी ने कुछ महीने पहले अपने पति राजेश नायडू पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

पुलिस के मुताबिक, माधुरी और राजेश नांदयाल जिले के बीटंचर्ला मंडल के बुग्गनपल्ली के रहने वाले थे. दोनों प्रेम संबंध में थे. इस दौरान माधुरी ने बैकलॉग के कारण अपनी बी.टेक. की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी. दोनों ने 5 मार्च को शादी की और 7 मार्च को अपने परिवार को सूचित किया. बाद में शादी का पंजीकरण कराया गया. लेकिन कुछ महीने बाद, माधुरी ने अपने माता-पिता को फोन करके बताया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है. इसके बाद परिवार सितंबर के पहले हफ्ते में उसे घर ले आया. तब से वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

ताडेपल्ली के मंगलागिरी के डीएसपी मुरली कृष्णा ने कहा कि दहेज मृत्यु संहिता की धारा 80 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है. पुलिस शादी के बाद परिवार में बने तनाव और कथित उत्पीड़न के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, माधुरी और राजेश करीब दो साल से रिलेशनशिप में थे. मार्च में उन्होंने भागकर शादी कर ली. माधुरी की मां की शिकायत के मुताबिक, माधुरी ने अपने मायके वालों को राजेश और उसके परिवार के किए गए कथित उत्पीड़न के बारे में बताया था. मां ने शिकायत में यह भी कहा है कि माधुरी को घर वापस लाने के लिए उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी.

राजेश ने वादा किया था कि वह माधुरी को सम्मान के साथ, बड़ों की उपस्थिति में समारोहपूर्वक अपने घर ले जाएगा. उसने हमें माधुरी को अपने साथ भेजने के लिए मना लिया. उसके तुरंत बाद उसने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी और उसे धमकी देने लगा, ”उसके पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा.

माधुरी को जबरदस्ती घर ले गए माता-पिता

राजेश सोमवार को पुलिस के पास पहुंचा और उसने माधुरी की मौत की गहन जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की. उनकी याचिका के मुताबिक, उसके माता-पिता दोनों की शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे. उन्होंने उसे जबरदस्ती मायके ले गए. "उसने मुझे कई संदेश भेजे और अपनी पीड़ा बताई. उसे अपने परिवार से मानसिक प्रताड़ना मिल रही थी. उस पर मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने का दबाव डाला जा रहा था. इस लगातार दबाव के कारण वह बेहद असुरक्षित महसूस कर रही थी," राजेश ने पुलिस को दिए बयान में कहा.

मां बनने वाली थी माधुरी

माधुरी गर्भवती थी. उन्होंने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि वह अपने पेट में एक बच्चे को पाल रही है. यह सुसाइड नहीं, हत्या है. वे मामले को घुमाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ”उसने आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की. इस बीच, डीएसपी कृष्णा ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट का इंतजार है.