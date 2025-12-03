Kolkata Weather Update: देशभर में सर्दियों की शुरुआत हो गई है. दिसंबर के पहले हफ्ते में ही शीत प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. पहले ही हफ्ते में देश के कई राज्यों में जबरदस्त ठंड पड़नी शुरू हो गई है. कई राज्यों में मौसम विभाग ने भीषण बारिश की चेतावनी भी जारी की है. साथ ही घना कोहरा भी पड़ेगा. दिसंबर के पहले ही हफ्ते से लोगों को कड़ाके ठंड का एहसास होने लगा है.

वीकेंड से ठंड का एहसास होगा शुरू

बता दें कि इस हफ्ते के अंत में जम के ठंड पड़ सकती है. अलीपुर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज से धीरे-धीरे गिरेगा पारा. वीकेंड से ठंड का एहसास हो सकता है. उत्तरी हवाओं का प्रकोप बढ़ेगा. हफ्ते के अंत में कोलकाता का तापमान 15 डिग्री तक गिर सकता है. पश्चिमी जिलों में पारा 11 के आसपास रहेगा. दार्जिलिंग में तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है.

इन राज्यों में शीत लहर की चेतावनी जारी की

मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अब तक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात 'डिटवार' के प्रभाव से पारा गिरना रुका हुआ था. वर्तमान में, वह चक्रवात कमजोर होकर निम्न दबाव में बदल गया है. नतीजतन, पूरे देश में समग्र रूप से शुष्क मौसम की अनुकूल स्थिति बनी है. पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है.

राज्य में कुछ दिनों में कम से कम 2-3 डिग्री पारा गिर सकता है, ऐसा मौसम विभाग का मानना ​​है. रात और सुबह के समय ठंड का एहसास बढ़ेगा. आज कोलकाता में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण बंगाल के जिलों में 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

