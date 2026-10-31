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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाछात्रा पर क्लास में घुसकर आरी से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, CM नायडू सख्त

छात्रा पर क्लास में घुसकर आरी से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, CM नायडू सख्त

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में क्लास में घुसकर दसवीं की दो छात्राओं पर हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सीएम नायडू ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 31 Oct 2026 10:00 PM (IST)
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आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में क्लास में घुसकर दसवीं की दो छात्राओं पर हमला किया गया, जिससे वे घायल हो गईं. इनमें से एक छात्रा को गंभीर चोट आई है, दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. घटना को लेकर सियासत भी गरमा गई है. सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है तो वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की टीडीपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है.

घटना शनिवार (31 अक्टूबर) राप्ताडु स्थित जिला परिषद हाई स्कूल की है. जहां एक शख्स ने दसवीं कक्षा की छात्रा पर चेनसॉ से हमला कर दिया. हमले में छात्रा के चेहरे, सिर और गले पर गंभीर चोटें आईं. उसकी गर्दन और पेट पर गहरे घाव हुए, जबकि उसका दाहिना हाथ लगभग कट गया था. हमले के दौरान उसे बचाने की कोशिश करने वाली एक अन्य छात्रा भी गंभीर रूप से घायल हो गई.

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एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है. मामले की व्यापक जांच कर रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आरोपी हमले से पहले छात्रा को जानता था या नहीं. जांच अधिकारी हमलावर की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटे हैं.

सीएम ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों से फोन पर बात की और घायल छात्राओं के बारे में जानकारी ली. नायडू ने दोनों का बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने घायल छात्रा की मां से फोन पर बात कर उन्हें हरसंभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया.

जगन मोहन रेड्डी ने सरकार पर साधा निशाना

उधर, इस घटना को लेकर  पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख  जगन मोहन रेड्डी ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'राप्ताडु जिला परिषद हाई स्कूल की कक्षा में घुसकर एक छात्रा पर चेनसॉ से किया गया बर्बर हमला टीडीपी गठबंधन सरकार के 'जंगल राज' को उजागर करता है.'

उन्होंने कहा यह घटना शैक्षणिक संस्थानों के भीतर भी बच्चों की सुरक्षा तय करने में सरकार की लापरवाही को दिखाती है.रेड्डी ने मांग की कि घायल छात्राओं को फौरन बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए और उनके परिवारों को भरोसे में लिया जाए. साथ ही, हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर पारदर्शी जांच के जरिए न्याय के दायरे में लाने की मांग की.

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh CRIME NEWS
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