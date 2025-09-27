गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार (27 सितंबर, 2025) को अररिया की जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी और लालू यादव के लिए बिहार चुनाव का उद्देश्य अपनी पार्टी को जिताना है. लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालने का है.

उन्होंने कहा, 'NDA को दो-तिहाई बहुमत से जिताइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि बिहार की पावन धरती से इन घुसपैठियों को खदेड़ने का काम भाजपा करेगी. राहुल बाबा बीजेपी का मजाक बनाते थे. कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे और अब पीएम मोदी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है. साढ़े पांच सौ सालों से राम लला टेंट में थे, उनके लिए पीएम ने मंदिर बनाने का काम किया.'

'भाजपा ने बढ़ाई लोगों की आय'

विपक्ष पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, 'एक सोनिया के लाल हैं तो दूसरे लालू प्रसाद यादव के लाल हैं, इनसे पूछना कि इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? हमारे पास तो पूरी सूची है कि हमने क्या किया. पीएम मोदी ने धारा-370 हटाया, तीन तलाक हटाया, पहलगाम में घुसकर आतंकियों का सफाया कर दिया.'

उन्होंने कहा कि जब लालू यादव सरकार में थे तो लोगों की आय 8000 रुपए थी और आज 68000 रुपए है. भाजपा ने बिहार को समृद्ध करने काम किया है. ये चुनाव घुसपैठियों को निकालने का चुनाव है. ये चुनाव जंगल राज फिरसे न आए, इसका चुनाव है. ये चुनाव पीएम मोदी को मजबूत करने का चुनाव है. यहां लगभग बहुत सीट हम जीते हैं, क्या आप सब सीट बढ़ाएंगे, 160 का आंकड़ा पार करेंगे?

बिहार यात्रा को लेकर अमित शाह ने किया राहुल गांधी पर हमला

गृहमंत्री ने आगे कहा, 'बिहार में लालू और कंपनी ने बिहार को लुटा और घपले किये. लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने भी देश को लूटा. पिछले 11 सालों से देश में मोदी सरकार है और हमारे विरोधी हम पर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए हैं.'

उन्होंने कहा, 'अभी राहुल बाबा बिहार आए थे और यहां उन्होंने यात्रा भी निकाली. राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले. ये चुनाव बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का है. राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, बिहार में कहीं भी यात्रा निकाल लो, भाजपा का संकल्प है कि हम एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे. राहुल बाबा और लालू की पार्टियां घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं और हम घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहते हैं.'

भाजपा का बिहार को बाढ़ मुक्त कराने का वादा

बिहार के विकास कार्यों को लेकर अमित शाह ने कहा, 'नौगछिया, भागलपुर, बांका, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में हम नंबर एक पर रहे. अगर आप एक बार NDA को दो-तिहाई बहुमत से जीत दिला दें तो मैं आपको वादा करता हूं कि बिहार की धरती से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम हम करेंगे.'

उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह चुनाव कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ मुक्त करने का चुनाव है. हम सबको यह तय करना है कि इस बार दीपावली में जो कुछ भी खरीदा जाएगा, वह पूरी तरह स्वदेशी होगा. भारतवासियों को यह संकल्प लेना है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे.'

